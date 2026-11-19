Castel San Giorgio/Nocera Inferiore. Omicidio di Elda Capuano, i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino e della Stazione di Castel San Giorgio sotto il coordinamento della procura di Nocera Inferiore guidata da Luigi Alberto Cannavale sono riusciti a rintracciare il 79enne Gilberto Capuano, cugino della donna, che si era reso irreperibile per quasi l’intera giornata: messo alle strette dagli inquirenti ha confessato di aver ucciso a coltellate la 88enne nella sua abitazione di corso Claudio nella frazione Corte Domini a Castel San Giorgio. Lo avrebbe fatto perchè la vittima dell’efferato delitto si sarebbe intromessa nelle liti tra il pensionato e la moglie. Immortalato dalle telecamere di videosorveglianza di un esercizio commerciale nei pressi dell’abitazione, era fuggito nella zona montana del paese a confine tra Valle dell’Irno e Agro Nocerino Sarnese. È stato bloccato dai militari e portato in caserma presso il comando della Compagnia di Mercato San Severino. Per lui dopo la confessione c’è stato il fermo con l’accusa di omicidio aggravato e la sua posizione sarà oggetto di valutazione da parte del giudice del Tribunale di Nocera Inferiore: l’età avanzata di Capuano potrebbe non essere compatibile con il carcere per cui potrebbe essere destinato agli arresti domiciliari sia nella propria abitazione di Castel San Giorgio che in una struttura protetta (ipotesi più plausibile). Secondo la ricostruzione investigativa, Capuano – che era legato all’anziana dal rapporto di parentela – avrebbe reiteratamente accoltellato la donna il cui corpo è stato trovato esamine sul pavimento dell’abitazione dal nipote impiegato comunale. Il quale non riuscendo a contattare l’insegnante in pensione Elda Capuano, vedova di Domenico Sessa (a cui era stato intitolato il campo sportivo sangiorgese) e madre di tre figli , si era recato con atri familiari presso la sua abitazione. Il 79enne, sottoposto ad immediato interrogatorio dal magistrato inquirente del Tribunale di Nocera Inferiore, ha ammesso i fatti effettuando una ricostruzione lucida e dettagliata dell’accaduto individuando il movente del gesto nella circostanza che “l’anziana si era intromessa in una lite familiare tra lui e la propria consorte, a seguito della quale quest’ultima si era allontanata dalla propria abitazione”. Lo stesso Gilberto Capuano ha anche fatto rinvenire l’arma utilizzata, un coltello munito di impugnatura a noccoliera, che è stato sottoposto a sequestro. L’avrebbe scagliato con veemenza contro la donna, colpita mortalmente da una quindicina di fendenti allo stomaco e all’addome. Il fermo dovrà essere sottoposto alla convalida da parte del gip che dovrebbe arrivare questa mattina. Quindi il tragico epilogo della vicenda sarebbe legato al forte risentimento che l’uomo nutriva nei confronti della donna uccisa la quale- secondo il reo confesso- sarebbe stata la causa dei litigi che avrebbe avuto con la sua compagna. Nell’ultima discussione la moglie di Capuano avrebbe abbandonato il tetto coniugale e questo avrebbe scatenato la furia omicida del 79enne che lunedì sera si sarebbe recato in casa della anziana e l’avrebbe accoltellata a morte. Quindi la fuga durata diverse ore e il successivo fermo con relativa confessione di aver uccisa Elda Capuano.