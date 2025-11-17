Amalfi Coast Sambuco , il derby con il Mama finisce in parità - Le Cronache Sport
Edicola

Notizie Flash!

Amalfi Coast Sambuco , il derby con il Mama finisce in parità
Salerno, Luci d’Artista a… intermittenza
Muore nell’inicdente Sabatino Mele di Pontecagnano
Maria Rosaria Boccia instancabile ripresa della campagna elettorale
Sport Altri Sport

Amalfi Coast Sambuco , il derby con il Mama finisce in parità

  • Novembre 17, 2025
  • 0
  • 35
  • 2 Min Read
Amalfi Coast Sambuco , il derby con il Mama finisce in parità

Finisce in parità (2-2) il derby salernitano del girone F di Serie B tra Amalfi Coast Sambuco e Mama San Marzano. In un Palazzetto dello sport di Tramonti gremito va in scena una gara vibrante ed intensa in cui i biancoblù hanno a lungo condotto il gioco e si sono visti raggiungere soltanto nel finale, e per di più in inferiorità numerica.

L’avvio degli uomini di Mister Ruocco e Mister Gambardella è arrembante: dopo appena 41 secondi, infatti, Moraes sblocca la gara finalizzando un’azione personale di grande qualità. Lo stesso numero 9, pochi istanti prima, aveva colpito l’incrocio dei pali sfiorando il gol e Campolongo aveva messo a dura prova i riflessi di Pepe.

Il team del Presidente De Luise continua a spingere con personalità. Il Mama di Mister Ciotola però ha il merito di non capitolare sotto i colpi dei padroni di casa e a 5’37’’ dalla fine del primo tempo riesce a rimettere la gara in equilibrio su un rapido ribaltamento di fronte, Coppola è bravo a sfruttare un assist di Eric e a battere l’ottimo Gagliano, capitalizzando la prima vera disattenzione difensiva dei padroni di casa.

Nella ripresa il Mama San Marzano prova ad alzare il baricentro e a far uscire l’Amalfi Coast, ma sono ancora i padroni di casa a spezzare l’equilibrio a 4 minuti dalla fine con Galluccio che delizia il pubblico di Tramonti con un colpo di tacco che sorprende Pepe.

Gli ultimi minuti sono da autentico derby: ritmi altissimi, contrasti e continui capovolgimenti di fronte. Mister Ciotola tenta la carta del power play, ma l’episodio decisivo arriva a meno di un minuto dalla fine con il secondo giallo – apparso eccessivamente fiscale – a Campolongo, che lascia l’Amalfi Coast in inferiorità numerica nel momento più delicato del match.

Il Mama non si fa sfuggire l’occasione e sfrutta la superiorità e, a 43’’ dalla sirena, Eric pesca ancora Coppola sul secondo palo, che firma il 2-2 e il suo personalissimo bis.

Nei secondi conclusivi sono questa volta Mister Ruocco e Mister Gambardella a tentare il power play per provare il guizzo decisivo, ma il risultato non cambia più.

L’Amalfi Coast Sambuco esce dal derby firmando una prestazione di alto livello e confermando crescita, qualità di gioco e una superiorità evidenziata per lunghi tratti della partita, sfuggita solo per l’episodio finale e l’inferiorità numerica. (ph Sonia Somma)

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Sport

Premio Atleti Olimpici e Azzurri dItalia, tutti

Gli olimpionici di Londra 2012 Diego Occhiuzzi e Rosalba Forciniti sono

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Sport

Paganese multata per i bagni sporchi, il

”Cado davvero dalle nuvole. Sono allibito”. Cosi’ il presidente della Paganese

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Sport

Baresi: «Impressionato dal Centro sportivo Terzo Tempo»

Emozione ed orgoglio al centro sportivo Terzo Tempo per la visita

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Sport

I granata regalano un sorriso ai bimbi

Una delegazione della Salernitana guidata dal Direttore Sportivo Massimo Mariotto e

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Sport

Olimpionici e Prefetto insieme per la legalità

“Lo sport veicolo di coesione e di legalità” è il tema

Liberato Gibboni
Ottobre 8, 2012