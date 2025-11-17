Amalfi Coast Sambuco , il derby con il Mama finisce in parità

Finisce in parità (2-2) il derby salernitano del girone F di Serie B tra Amalfi Coast Sambuco e Mama San Marzano. In un Palazzetto dello sport di Tramonti gremito va in scena una gara vibrante ed intensa in cui i biancoblù hanno a lungo condotto il gioco e si sono visti raggiungere soltanto nel finale, e per di più in inferiorità numerica.

L’avvio degli uomini di Mister Ruocco e Mister Gambardella è arrembante: dopo appena 41 secondi, infatti, Moraes sblocca la gara finalizzando un’azione personale di grande qualità. Lo stesso numero 9, pochi istanti prima, aveva colpito l’incrocio dei pali sfiorando il gol e Campolongo aveva messo a dura prova i riflessi di Pepe.

Il team del Presidente De Luise continua a spingere con personalità. Il Mama di Mister Ciotola però ha il merito di non capitolare sotto i colpi dei padroni di casa e a 5’37’’ dalla fine del primo tempo riesce a rimettere la gara in equilibrio su un rapido ribaltamento di fronte, Coppola è bravo a sfruttare un assist di Eric e a battere l’ottimo Gagliano, capitalizzando la prima vera disattenzione difensiva dei padroni di casa.

Nella ripresa il Mama San Marzano prova ad alzare il baricentro e a far uscire l’Amalfi Coast, ma sono ancora i padroni di casa a spezzare l’equilibrio a 4 minuti dalla fine con Galluccio che delizia il pubblico di Tramonti con un colpo di tacco che sorprende Pepe.

Gli ultimi minuti sono da autentico derby: ritmi altissimi, contrasti e continui capovolgimenti di fronte. Mister Ciotola tenta la carta del power play, ma l’episodio decisivo arriva a meno di un minuto dalla fine con il secondo giallo – apparso eccessivamente fiscale – a Campolongo, che lascia l’Amalfi Coast in inferiorità numerica nel momento più delicato del match.

Il Mama non si fa sfuggire l’occasione e sfrutta la superiorità e, a 43’’ dalla sirena, Eric pesca ancora Coppola sul secondo palo, che firma il 2-2 e il suo personalissimo bis.

Nei secondi conclusivi sono questa volta Mister Ruocco e Mister Gambardella a tentare il power play per provare il guizzo decisivo, ma il risultato non cambia più.

L’Amalfi Coast Sambuco esce dal derby firmando una prestazione di alto livello e confermando crescita, qualità di gioco e una superiorità evidenziata per lunghi tratti della partita, sfuggita solo per l’episodio finale e l’inferiorità numerica. (ph Sonia Somma)