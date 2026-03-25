Alessandra Francese in campo con Progressisti per Salerno

di Erika Noschese

Entrata in consiglio comunale in corso d’opera, l’esperienza di Alessandra Francese è stata breve ma intensa. Il suo ingresso a Palazzo di Città è stato penalizzato dallo scandalo delle cooperative sociali, che ha imposto all’allora sindaco Vincenzo Napoli la scelta di una giunta tecnica.

Sebbene fuori dalle istituzioni, Francese non ha mai fatto mancare il suo supporto ai cittadini salernitani, ascoltando le loro richieste. Poi, nel mese di agosto, la svolta: il suo ingresso in consiglio comunale, osteggiato dal Movimento 5 Stelle, ma in questi mesi ha dimostrato di meritare quel posto. Oggi è nuovamente in campo con la lista Progressisti per Salerno, a sostegno di Vincenzo De Luca candidato sindaco, pronta a cercare la riconferma. Tra i punti principali del suo programma, o comunque del suo impegno in consiglio comunale, una Salerno turistica che guardi ai bisogni non solo dei cittadini ma anche e soprattutto dei tanti stranieri, turisti e visitatori che raggiungeranno il capoluogo di provincia per visitare e conoscere la città.

Alessandra Francese, terminata l’esperienza in consiglio comunale, qual è il suo bilancio?

«La mia esperienza purtroppo è stata breve, per una serie di circostanze, per cui non ho avuto modo né tempo di fare un bilancio vero e proprio. Ho preso parte a una macchina già avviata».

Cosa porta con sé di questa esperienza?

«Sicuramente è stata una bella esperienza: ho avuto modo di conoscere tante persone e di rendermi utile, cercando sempre, nel mio piccolo, di dare tutta la mia disponibilità».

Lei è ricandidata al consiglio comunale di Salerno con Progressisti per Salerno. Quale contributo intende apportare?

«La mia lista, da uscente, è Progressisti per Salerno, dove conto di rimanere. Io non sono solita fare propaganda elettorale fatta di promesse e belle parole: quello che posso dire è che farò il possibile per impegnarmi e farmi portavoce dei cittadini».

Qual è la sua idea di città? Come e dove intervenire?

«Vorrei davvero che Salerno diventasse la città turistica di cui tanto vantiamo, ma per arrivare a questo ci vuole innanzitutto un forte senso civico, che purtroppo manca da parte dei cittadini. Inoltre, l’amministrazione deve garantire una manutenzione ordinaria costante. Insomma, ci vorrebbe più collaborazione tra cittadini e amministratori. E soprattutto creare e dare la possibilità di svolgere eventi che attirino sempre più visitatori nella nostra città».

Sicurezza: quali interventi?

«La sicurezza è fondamentale: bisogna intensificare i controlli con una presenza più assidua delle forze dell’ordine e, come proposto da un cittadino salernitano, nonché ristoratore locale, identificare poliziotti di quartiere che pattuglino in maniera fissa almeno i punti critici della città».

Lei è candidata a sostegno di Vincenzo De Luca: perché questa scelta?

«La mia scelta di candidarmi con Vincenzo De Luca nasce soprattutto dalla voglia di poter fare, qualora venissi rieletta, un’esperienza concreta con una persona che ha fatto davvero tanto per Salerno e che sicuramente non le manda a dire a nessuno, come si suol dire».