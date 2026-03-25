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Bergamo, studente di 13 anni accoltella professoressa prima della lezione: è grave

  • Marzo 25, 2026
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Bergamo, studente di 13 anni accoltella professoressa prima della lezione: è grave

(Adnkronos) – Choc in provincia di Bergamo, dove una professoressa è stata accoltellata da uno studente di 13 anni poco prima dell’inizio delle lezioni. Questa la gravissima aggressione avvenuta oggi mercoledì 25 marzo a Trescore Balneario, davanti all’istituto comprensivo di via Damiano Chiesa. 

L’insegnante, 57 anni, è stata portata in gravi condizioni in elisoccorso all’ospedale di Bergamo. I ragazzi, fa sapere la scuola, usciranno regolarmente alle 13.40. 

L’accoltellamento è avvenuto “quando la zona era affollata di studenti e genitori che accompagnano i figli alle vicine scuole primarie”, ricostruisce BergamoNews, secondo cui ad aggredire la docente sarebbe stato un ragazzo della classe terza, che l’avrebbe avvicinata fuori dall’istituto Leonardo Da Vinci per poi colpirla nell’atrio.  

“Quanto accaduto in provincia di Bergamo, presso l’Istituto comprensivo di Trescore Balneario, è un fatto di una gravità sconvolgente. Esprimo innanzitutto la mia forte vicinanza alla docente, ai suoi famigliari, alla scuola. Questo fatto dimostra che è necessario approvare rapidamente le nuove, severe norme predisposte dal governo per contrastare la criminalità giovanile e in particolare la diffusione di armi improprie fra i giovani”, dichiara Giuseppe Valditara, ministro dell’IStruzione e del Merito. 

“Misure necessarie da accompagnare a quelle che abbiano già avviato nelle scuole sulla condotta e l’educazione al rispetto e che a breve saranno avviate come quella sulla assistenza psicologica. Oggi a Parigi, porrò la questione presso l’evento di lancio del Report 2026 GEM – Global Education Monitoring dell’Unesco. Chi lavora per il futuro dei nostri figli non deve correre alcun rischio”, ha aggiunto Valditara. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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