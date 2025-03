Al via la V Edizione del Premio Internazionale “I Sogni di Rosemary”

Si è tenuta ieri, presso il suggestivo Palazzo Gerbasio nel centro storico di Montesano sulla Marcellana, la presentazione della V edizione del Premio Internazionale “I Sogni di Rosemary”, un evento che, anno dopo anno, continua a celebrare la memoria di Rosemary Manilia, trasformando il suo ricordo in un messaggio di speranza, solidarietà e valorizzazione del talento. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 23 marzo 2025, alle ore 16:30, presso l’Hotel Venezuela di Montesano Scalo. L ’iniziativa, ormai divenuta un punto di riferimento culturale e sociale a livello nazionale, è nata con l’intento di premiare l’eccellenza in vari ambiti, con un’attenzione particolare ai giovani. La serata di premiazione sarà condotta dalla giornalista del TG1 Valentina Bisti e vedrà la partecipazione di personalità di spicco del panorama culturale, giornalistico e gastronomico. Durante la presentazione, gli ospiti della nuova edizione sono stati annunciati da Rosita e Giuseppe Manilia in un incontro moderato dalla giornalista Federica Pistone. L’evento ha visto interventi toccanti da parte del Sindaco di Montesano sulla Marcellana Giuseppe Rinaldi e della Vicesindaca Marzia Manilia, del Consigliere Regionale Tommaso Pellegrino, del Parroco di Montesano, Don Donato Ciro Varuzza. Tra i premiati di questa edizione figurano nomi di prestigio come lo scrittore Maurizio De Giovanni, il conduttore di Linea Verde Peppone Calabrese e il caporedattore del TGR Campania Oreste Lo Pomo. Nel corso dell’evento saranno assegnate menzioni speciali a realtà e personalità che si sono distinte per il loro impegno nel sociale e nella valorizzazione del territorio. Tra questi, l’Associazione Sogno Attivo, per il suo costante impegno sociale, l’Assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci, per la promozione e valorizzazione del territorio campano, e Rodolfo Conenna, Direttore Generale dell’Ospedale Santobono di Napoli, che rappresenta un punto di riferimento per la famiglia Manilia e per la comunità. Menzione anche per i giornalisti Vincenzo Rubano (Mediaset) e Fabio Forlano (TGR Campania), per il loro impegno nell’informazione e il costante contributo alla valorizzazione del territorio e delle sue realtà. Un tributo particolare sarà dedicato alla gastronomia italiana, con il riconoscimento a Lorenzo Ruggiero, direttore del Gambero Rosso, e a Renato Ardovino, celebre cake designer, entrambi premiati per il loro impegno nella valorizzazione del patrimonio culinario del nostro Paese. Alessandro Servida pasticcere di Milano e volto noto in tv come il pasticcere spettinato, Tommaso Foglia pasticcere presente in varie trasmissioni di pasticceria. L’appuntamento è quindi per il 23 marzo 2025, alle ore 16:30, presso l’Hotel Venezuela di Montesano Scalo, per una cerimonia che si preannuncia ricca di emozioni e sorprese.