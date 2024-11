Al Poliambulatorio targa per ricordare Liliana Palma

Il Poliambulatorio dell’Asl di Pastena ricorda Liliana Palma, medico dall’animo nobile venuto a mancare ormai tre anni fa. E proprio nel giorno del terzo anniversario la dottoressa Paky Memoli, responsabile di diabetologia, ha voluto ricordarla con una targa affissa dinanzi la struttura. «Nel terzo anniversario della scomparsa di Liana, vogliamo ricordarla con l’inaugurazione di questa bellissima targa, all’interno del Poliambulatorio di Pastena. La sua dedizione al lavoro, la sua nobiltà d’animo, la sua grande forza di volontà hanno lasciato un ricordo indelebile nel cuore di tutti. Madre esemplare, medico brillante ed altruista ha contribuito insieme ad altri colleghi e colleghe alla crescita del Poliambulatorio, nell’interesse esclusivo degli assistiti, sempre con un sorriso e una grande umanità. Un ringraziamento particolare alla Dottoressa Paki Memoli, che ha fortemente voluto la targa in memoria di Liana, ricordandone le inestimabili qualità. La tua presenza vivrà ora tra queste mura, che erano diventate la tua seconda casa. Ti vogliamo bene», hanno detto Roberto, Annarosa e Albachiara, familiari della dottoressa Palma. E proprio la diabetologa Memoli, vice sindaca del Comune di Salerno, ha voluto ricordare il forte legame che la univa a Liliana, sempre pronta ad aiutare il prossimo, punto di riferimento del poliambulatorio di Pastena non solo per i pazienti ma anche per i colleghi che negli anni hanno avuto la fortuna di conoscerla e di poter contare sul suo pieno ed incondizionato sostegno in ogni momento.