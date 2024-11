Agrumi, elisir di bontà e salute

Gli agrumi, con i loro colori brillanti e il sapore unico, rappresentano un ingrediente versatile e prezioso in cucina. Da novembre a marzo, arance, limoni, mandarini e pompelmi raggiungono il loro apice di bontà, diventando protagonisti di ricette che spaziano dall’antipasto al dolce. Il loro aroma fresco e la nota acidula permettono di esaltare i sapori di ogni piatto, rendendoli ideali non solo per ricette tradizionali ma anche per interpretazioni creative.

Ricchi di vitamina C, antiossidanti e minerali, gli agrumi non sono solo buoni, ma fanno anche bene alla salute. Aiutano a rafforzare il sistema immunitario, contrastano i radicali liberi e favoriscono la digestione. Inoltre, il loro succo e la scorza sono perfetti per marinare, condire o decorare i piatti, regalando un tocco di freschezza.

Porridge all’arancia

INGREDIENTI

100 ml di Bevanda alla Soia o altro tipo

100 ml di Acqua

40 g di Fiocchi di Avena Integrali

100 ml di Albume Pastorizzato

1 Arancia bio.

PREPARAZIONE

Per prima cosa grattugiare un po’ della scorza di arancia, poi dividere l’arancia in due parti per ricavarne un paio di fette e spremere il succo con ciò che rimane dell’arancia.

Versare la bevanda alla soia e l’acqua in un pentolino, mettere i fiocchi di avena integrali piccoli, aggiungere la scorza di arancia grattugiata e accendere il fuoco.

Lasciar cuocere a fiamma bassa mescolando spesso, finché i fiocchi risulteranno morbidi e avranno assorbito quasi tutti i liquidi.

A questo punto unire l’albume pastorizzato e continuare a mescolare fino a quando il composto risulterà cremoso (ci vorranno pochi minuti).

Spegnere il fuoco e mescolare il composto con 50 ml della spremuta di arancia.

Trasferire il porridge in una scodella e terminare con le fette di arancia.

Marmellata di mandarini

Ingredienti

– 1 kg di mandarini non trattati

– 500 g di zucchero

– Succo di 1 limone

Procedimento

Lavare i mandarini e spazzolarli per eliminare eventuali residui. Sbucciarli, tenendo da parte 3-4 bucce senza la parte bianca. Eliminare i semi dalla polpa, tagliarla a pezzi e frullarla grossolanamente (opzionale).

Tagliare le bucce a striscioline sottili. Mettere in una pentola la polpa, le bucce, lo zucchero e il succo di limone. Mescolare e lasciare riposare 30 minuti. Portare a bollore a fuoco medio, mescolando spesso, e cuocere per 40-50 minuti. Per verificare la consistenza, fare la prova del piattino: versare un cucchiaino di marmellata su un piatto freddo; se non cola, è pronta. Versare la marmellata calda in vasetti sterilizzati, chiuderli e capovolgerli per creare il sottovuoto. Lasciar raffreddare.

Tenere i vasetti in un luogo fresco e asciutto. Una volta aperti, conservare in frigorifero e consumare entro due settimane.

Biscotti con frolla alle nocciole e marmellata di mandarini

Ingredienti(per circa 20 biscotti)

– 250 g di farina 00

– 100 g di nocciole tostate e tritate finemente

– 150 g di burro freddo a pezzetti

– 80 g di zucchero semolato

– 1 uovo

– 1 cucchiaino di lievito per dolci

– 1 pizzico di sale

– 1 cucchiaino di estratto di vaniglia (facoltativo)

– Marmellata di mandarini

Procedimento

In una ciotola capiente, setaccia la farina e il lievito. Aggiungi le nocciole tritate, lo zucchero e un pizzico di sale. Mescola bene gli ingredienti secchi. Unisci il burro freddo a pezzetti e lavora l’impasto con le dita fino a ottenere un composto sabbioso. Aggiungi l’uovo e la vaniglia. Impasta velocemente fino a ottenere un panetto liscio e omogeneo.

Avvolgi l’impasto nella pellicola trasparente e lascia riposare in frigorifero per almeno 30 minuti.

Preriscalda il forno a 180°C. Su una superficie leggermente infarinata, stendi la frolla con un mattarello fino a uno spessore di circa 3 mm. Con un coppapasta, ricava dei dischi di frolla. Metti un cucchiaino di marmellata di mandarini e ricopri con l’altro disco premendo delicatamente sui bordi per sigillare il ripieno.

Disponi i biscotti su una teglia rivestita di carta forno e cuoci in forno caldo per 12-15 minuti, o fino a quando non sono dorati sui bordi.

Raffaella D’Andrea