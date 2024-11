Salernitana, ventata di Primavera

di Marco De Martino

SALERNO – E’ terminata con la più classica delle sfide in famiglia, quella contro la formazione Primavera allenata da Luca Fusco, la prima settimana di lavoro per il neo tecnico della Salernitana Stefano Colantuono. Una settimana caratterizzata da tante doppie sedute proprio per approfittare della sosta del campionato ed inculcare nei calciatori il proprio credo tattico. Colantuono ha anche fatto svolgere ai suoi un importante richiamo sotto il profilo atletico per mettere carburante nel serbatoio in vista del tour de force che attende la Salernitana chiamata, a partire dalla sfida di sabato prossima contro il Sassuolo, ad un autentico tour de force con sette partite nel giro di poco più di un mese.

FUSCO JR SUGLI SCUDI Ieri mattina gli uomini di mister Stefano Colantuono hanno svolto un allenamento congiunto con la formazione Primavera guidata da Luca Fusco. La sgambatura è terminata con il punteggio di 8-0. Nel primo tempo sono andati a segno Njoh, Soriano e Gerardo Fusco, impiegato con la prima squadra. Proprio Fusco junior deve a Colantuono il suo esordio in serie A nella passata stagione quando entrò nei minuti finali del match contro l’Hellas Verona all’Arechi. Chissà che il rinforzo per il reparto offensivo la Salernitana non lo trovi proprio in casa… Nella ripresa il risultato è stato arrotondato da una doppietta di Simy e dalle reti di Reine-Adélaïde, Braaf e Velthuis.

INFERMERIA AFFOLLATA Lavoro differenziato per Luigi Sepe, Franco Tongya e Pawel Jaroszynski. Decisivo l’inizio della settimana per questi tre calciatori per capire se potranno essere della partita contro il Sassuolo oppure saranno ancora costretti a mordere il freno. Fisioterapia e palestra per Giulio Maggiore che ne avrà per almeno un mese. Stesso discorso per Ernesto Torregrossa che ha svolto terapie e lavoro specifico in piscina. Regolarmente in gruppo invece Reine-Adelaide ormai ristabilitosi pienamente. Sempre assenti i calciatori impegnati con le rispettive nazionali: Ajdin Hrustić, Petar Stojanović e Szymon Włodarczyk. I tre calciatori dovrebbero rientrare alla spicciolata a cominciare dai primi giorni della prossima settimana, anche se il discorso per Hrustic è più complicato visto che dovrà sostenere il solito volo transoceanico dall’Australia che gli costerà almeno un giorno di ritardo in più. Stojanovic è comunque squalificato e non sarà dell’incontro a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Per oggi Colantuono ha programmato un giorno di tregua. infatti la preparazione della Salernitana riprenderà domani pomeriggio alle ore 15:00 al Mary Rosy.