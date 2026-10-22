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Ferraioli (La Doria) chiude sette stabilimenti

  • Ottobre 22, 2026
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Ferraioli (La Doria) chiude sette stabilimenti

“Da ieri, i nostri sette stabilimenti del Sud sono completamente bloccati”. Lo afferma Antonio Ferraioli, presidente e amministratore delegato di La Doria, gruppo alimentare specializzato in conserve, sughi pronti, legumi e pasta, in un’intervista a La Repubblica sulle conseguenze della protesta degli autotrasportatori. “Già da lunedì, con il blocco totale degli arrivi e delle partenze e quindi degli approvvigionamenti di materie prime, avevamo dovuto ridurre le produzioni, ma da ieri è tutto bloccato”, spiega. I sette stabilimenti interessati sono cinque in provincia di Salerno, uno nel Casertano e uno in provincia di Potenza. “Siamo stati costretti a metterli momentaneamente in ferie: circa 6-700 persone, ossia metà della nostra forza lavoro complessiva”, riferisce Ferraioli a proposito dei dipendenti. Il rischio è che i prodotti meridionali vengano sostituiti sugli scaffali dei supermercati. “Se la protesta andrà avanti, spariranno dagli scaffali di tutta Italia i prodotti del Sud e saranno sostituiti da beni esteri oppure provenienti da altre aree del Paese. Recuperare le quote di mercato perse non sarà scontato”, avverte. “Forse a tutti non è chiaro che in questo momento l’Italia è divisa a metà: dal Lazio in su non ci sono problemi, mentre al Sud i danni sono incalcolabili”, aggiunge. Ferraioli teme conseguenze durature anche sui ricavi: “Non credo proprio che il fatturato che si perde in questa fase si possa recuperare, anche per l’effetto di sostituzione dei prodotti che ho appena menzionato. E più la protesta va avanti, più il danno cresce”. Il presidente di La Doria chiede un intervento per sbloccare la situazione: “La risoluzione del problema, che non riguarda solo il Mezzogiorno ma l’Italia intera, dovrebbe essere una priorità del Paese”. E conclude: “Credo che vada ripristinata la legalità, perché si sta penalizzando troppo il Mezzogiorno”.

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