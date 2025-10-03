Agenti feriti a Salerno, la solidarietà di Bicchielli(FI)

Esprimo solidarietà alle forze di polizia e agli agenti rimasti feriti questa mattina durante gli scontri con i manifestanti pro-Pal”. Lo ha detto Pino Bicchielli, deputato di Forza Italia e componente della Commissione Antimafia. “Quanto avvenuto oggi è di una gravità inaudita: le immagini mostrano studenti che lanciano bandiere della Palestina contro le forze dell’ordine. Episodi gravissimi, del tutto inaccettabili. Non è con la violenza che si può invocare la pace in Medio Oriente – ha aggiunto Bicchielli – Quei ragazzi devono sapere che i poliziotti sono lì per garantire la sicurezza di tutti noi e che dietro ogni uniforme c’è lo Stato, con il suo impegno quotidiano a difendere i cittadini e la convivenza civile. Lo ricordava anche Pier Paolo Pasolini: dietro la divisa ci sono donne e uomini che vengono dal popolo, che servono lo Stato con sacrificio e senso del dovere”..