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Agenti del Nos arrestano uomo armato di coltello

  • Luglio 13, 2026
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Agenti del Nos arrestano uomo armato di coltello

Momenti di paura, ieri sera in Corso Vittorio Emanuele, durante la manifestazione della Notte Bianca. Gli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza (NOS) della Polizia municipale di Salerno, impegnati nei servizi di controllo del territorio per garantire il corretto svolgimento della manifestazione, hanno sventato quella che avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propria tragedia.

 

Gli agenti, infatti, hanno individuato e bloccato un giovane di nazionalità italiana con il volto completamente travisato e un coltello in mano. Il soggetto, in evidente stato di forte agitazione psicofisica, ha opposto una strenua resistenza durante le concitate fasi del fermo. Nel tentativo di immobilizzarlo, due agenti hanno riportato lievi lesioni da contusione.

Oltre al coltello che stringeva in pugno, l’uomo nascondeva addosso un vero e proprio arsenale rudimentale composto da ben 12 strumenti da taglio e punta modificati, tra cui cacciaviti appuntiti. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, la prontezza del personale del NOS ha evitato il peggio.

Valutato dai sanitari come soggetto ad altissima pericolosità sociale, il giovane è stato tratto in arresto e tradotto al carcere di Fuorni.

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