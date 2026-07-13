A Salerno a 102 anni rivede il mare, un sogno per il suo compleanno

Oggi inaugurata ‘MareSol’ la seconda spiaggia inclusiva della città Rividere il mare, entrare con i piedi nell’acqua e farsi accarezzare dalle onde: la signora Maria Mele, 102 anni compiuti il mese scorso, per il suo compleanno aveva espresso come desiderio proprio quello di sentire nuovamente la brezza marina e potersi fare un bagno. L’occasione si è presentata questa mattina in occasione dell’apertura, a Salerno, della seconda spiaggia pubblica attrezzata sul territorio comunale, MareSol, dedicata all’accoglienza e all’assistenza delle persone con disabilità. Il servizio, operativo nell’area del porticciolo di Pastena, è stato attivato dal Comune di Salerno – Settore Politiche Sociali nell’ambito del progetto regionale ‘A mare tutti’. La gestione dei servizi è stata affidata a Salerno Solidale, che garantirà un’accoglienza qualificata attraverso personale Osa. Il servizio sarà disponibile tutti i giorni, dalle ore 8.30 alle ore 18.00, fino al 10 settembre. La signora Maria, ospite della casa albergo “Immacolata concezione” gestita proprio da Salerno solidale, questa mattina era tra i fruitori della struttura. “La signora Maria – racconta all’ANSA l’amministratore di Salerno Solidale, Mena Arcieri – è nostra ospite da 21 anni. Salentina di origine, è stata una maestra per lungo tempo. Da almeno quindici anni non vedeva il mare e questo era uno dei suoi due desideri. Il suo primo sogno glielo abbiamo realizzato in occasione dei suoi cento anni, ovvero i fuochi d’artificio all’interno della nostra struttura dove risiede. E’ una donna molto vivace, lucida ed energica. Già si è ‘prenotata’ per altri bagni”. “Come Comune di Salerno – sottolinea l’assessore alle Politiche Sociali, Paola de Roberto – siamo da sempre vicini alle fasce più deboli. Questa è la seconda spiaggia inclusiva, dopo quella di Mercatello. Il nostro obiettivo è continuare anche nel quartiere di Torrione. Dobbiamo sempre più rendere le spiagge aperte e accessibili a tutti. E’ l’appello che facciamo anche ai gestori privati. Il mare è di tutti”.