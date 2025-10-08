Addio a Paolo Sottocorona, il meteorologo per anni volto delle previsioni su La7 - Le Cronache
Addio a Paolo Sottocorona, il meteorologo per anni volto delle previsioni su La7
  • Ottobre 8, 2025
(Adnkronos) – Addio al meteorologo Paolo Sottocorona, morto oggi all'età di 77 anni. Per anni è stato il volto delle previsioni su La7, "apprezzato soprattutto per le sue analisi equilibrate e il garbo con il quale era capace di entrare nella quotidianità degli spettatori". Lo annuncia la stessa La7 sottolineando che "in un'epoca di allarmismo legato al clima, Sottocorona aveva la capacità di spiegare i fenomeni meteorologici in modo chiaro, rigoroso e con toni mai eccessivi".  Era nato a Firenze il 17 dicembre 1947. Dopo gli studi classici e quattro anni di Ingegneria, nel 1972 è entrato come ufficiale nel Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Fino al 1986 è stato addetto dell’Ufficio Meteorologico dell'aeroporto di Guidonia, poi al Centro Nazionale di Meteorologia. "Un nostro lutto, grave: se ne è andato Paolo Sottocorona", scrive su Facebook il direttore del TgLa7 Enrico Mentana.  
