A Salerno nasce il Center World

Salerno apre le porte a un nuovo modo di vivere la città: Center World, uno spazio innovativo progettato per riportare le persone al centro e trasformare ogni momento in un’esperienza di valore. In un contesto sociale frenetico, dove il tempo sembra sfuggire e la routine tende a prendere il sopravvento, Center World riscrive le regole, offrendo un luogo dove rallentare, respirare e vivere il tempo in modo nuovo. Un format mai visto prima. Center World non è un centro commerciale, non è uno spazio sportivo, non è un food district — ed è allo stesso tempo tutte queste cose. È un ecosistema moderno, fluido e multifunzionale: un luogo che unisce benessere, food, intrattenimento, servizi, socialità e lifestyle in un’unica esperienza coerente e sorprendente. Qui ogni esigenza trova risposta, e ogni visita diventa un’occasione per scoprire qualcosa di nuovo. Il Center World nasce da un’idea semplice ma rivoluzionaria: creare un ambiente contemporaneo, fluido, capace di unire benessere, food, intrattenimento, servizi utili e lifestyle in un’esperienza ricca e naturale. Non è un centro commerciale, non è un villaggio sportivo, non è un food district. È un punto di incontro di mondi diversi, che convivono armoniosamente per offrire a ognuno qualcosa di autentico. Entrare al Center World significa trovare un luogo che non si attraversa soltanto, ma che si vive. Qui ci si può muovere, esplorare, prendersi cura di sé, fermarsi un attimo, lasciarsi sorprendere. Significa passare dal ritmo della città a uno spazio dove il tempo acquista una qualità nuova. All’interno del complesso, la presenza diretta di Virgin permette di accedere a una delle palestre più amate della città con un ingresso integrato, rendendo l’allenamento parte naturale della giornata. Poco più avanti, l’Adrenaline Park accoglie bambini, ragazzi, adulti e famiglie in uno spazio pensato per farli giocare, muovere e divertirsi in totale libertà. E mentre gli adulti possono trascorrere qualche minuto nello showroom automotive multibrand — un luogo che interpreta l’esperienza auto in chiave lifestyle, accessibile e immediata — il tempo si intreccia con la quotidianità: la lavanderia e la sartoria diventano alleati pratici, mentre il primo Centro di Crioterapia del territorio introduce un’innovazione assoluta nel panorama locale del benessere, un servizio d’avanguardia dedicato a chi cerca prestazioni, recupero e salute in un’unica esperienza. Il Center World è anche un viaggio nei sapori. La tradizione dei prodotti flegrei arriva a Salerno grazie all’Antipasteria Puteolana, portando il profumo del pesce fresco e delle ricette di mare più autentiche. Il Chianchiere, con le sue due anime, propone da un lato una braceria che seleziona solo carni di qualità eccellente e salumi artigianali senza conservanti, dall’altro le iconiche schiacciate del format Casadduoglio, fragranti, veloci e personalizzabili. Ci si lascia tentare dalla dolcezza della Grafferia Partenopea, con graffe, sfogliatelle, babà, crêpes e churros appena sfornati, o si parte per un viaggio gastronomico attraverso i sapori intensi del nuovissimo ristorante venezuelano, un’esperienza che amplia l’offerta culinaria del Center World, rendendolo non solo un luogo dove mangiare, ma dove esplorare culture, sapori e modi diversi di stare insieme. E tra un impegno e l’altro, il Center Café diventa una tappa naturale: non solo un caffè, ma colazioni proteiche, aperitivi, pizze in teglia e prodotti di rosticceria, ideali in qualsiasi momento della giornata. Per chi cerca invece un comfort food perfetto, Cotto&Mangiato offre panini gustosi ma anche proposte leggere, pensate per adattarsi a ogni preferenza. E proprio quando sembra di aver visto tutto, Center World sorprende ancora. A breve aprirà le sue porte un bowling completamente nuovo, qualcosa che a Salerno non si è mai visto prima: un format innovativo che unisce gioco e tecnologia, trasformando la classica partita tra amici in un’esperienza immersiva. Le corsie si fondono con la realtà virtuale, dando vita a scenari dinamici e sfide interattive. Non un semplice bowling, ma un vero viaggio multisensoriale. Questo luogo è stato immaginato come un organismo vivente, capace di crescere, trasformarsi e proporre continuamente nuove idee. Nei progetti futuri troveranno spazio attività culturali, workshop creativi, esperienze immersive, format per famiglie e giovani, nuove aree di aggregazione e ulteriori servizi pensati per rendere la vita delle persone più semplice e più piacevole.Il Center World è un invito: un invito a riscoprire il tempo, a viverlo appieno, a non lasciarlo scorrere senza significato. È un luogo dove si arriva per un motivo e si resta perché si sta bene. Dove ogni minuto può trasformarsi in un’occasione, un incontro, una scoperta.Il Center World sarà inaugurato il 4 dicembre alle ore 18.30.