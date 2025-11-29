A Benny Marotta il Leone d’Oro al Merito

Si è svolta il 28 novembre 2025, presso il Senato della Repubblica a Roma, la cerimonia del “Gran Premio Internazionale di Venezia” che vede il conferimento del Leone d’Oro, iconica statuetta simbolo della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, a personalità di spicco del mondo istituzionale, imprenditoriale e culturale. Tra i protagonisti dell’edizione 2025, spicca il nome di Benedetto “Benny” Marotta, imprenditore italo-canadese originario di Pertosa, nel cuore del Vallo di Diano, insignito del Leone d’Oro al Merito. La sua storia rappresenta un modello di visione, tenacia e successo internazionale, ma soprattutto un legame profondo con le proprie radici campane. Partito giovanissimo da Pertosa, Marotta ha fondato in Canada la Solmar Development Corporation, diventata nel tempo una delle realtà più influenti nello sviluppo urbanistico dell’Ontario. Con progetti residenziali di altissimo profilo, ha contribuito in modo rilevante alla crescita urbana e sociale della provincia di Toronto. Al suo percorso imprenditoriale si affianca l’eccellenza nel settore enogastronomico: con le figlie Angela e Melissa, infatti, ha dato vita a due rinomate aziende vinicole, riconosciute per l’altissima qualità dei loro prodotti. L’ attività di Marotta è contraddistinta anche da un profondo impegno filantropico. Tra le iniziative di maggior rilievo, spicca la donazione di 15 milioni di dollari all’ospedale St. Catherine’s, rinominato Niagara Health Marotta Family Hospital, testimonianza concreta del legame della famiglia Marotta con la comunità canadese e del valore attribuito alla solidarietà e al servizio pubblico. La cerimonia, presieduta dal Dott. Sileno Candelaresi, ha riunito numerose figure di primo piano del panorama italiano. Erano presenti, tra gli altri, il conduttore televisivo Paolo Bonolis, la Presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo, il Senatore Francesco Silvestro, il maestro pizzaiolo Franco Pepe, il Direttore della Comunicazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Giuseppe Inchingolo. In questo contesto di eccellenze, il riconoscimento a Benny Marotta riveste un significato particolare per la Campania, la provincia di Salerno e soprattutto per la sua Pertosa, che vede uno dei suoi figli più illustri essere celebrato in una delle sedi istituzionali più prestigiose d’Italia. La sua storia, radicata nei valori familiari e alimentata da una visione imprenditoriale moderna e responsabile, è oggi un esempio per le nuove generazioni del Vallo di Diano e per tutti gli italiani che costruiscono ponti tra il proprio territorio d’origine e il mondo.