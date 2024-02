Rapina aggravata in concorso, detenzione e porto di armi in luogo pubblico. Devono rispondere di questi reati due uomini di 22 e 42 anni, destinatari di un’ordinanza del gip di Salerno che dispone, per loro, la misura cautelare degli arresti con il beneficio dei domiciliari. Il provvedimento e’ stato eseguito dai carabinieri del Comando provinciale. Antonio Mogavero Rega e Maurizio Natola, a settembre dello scorso anno, avrebbero commesso, insieme o da soli, rapine consumate e tentate, con armi, ad attivita’ commerciali del capoluogo di provincia campano e a un passante a Giffoni Valle Piana, nel Salernitano. Tra i ‘colpi’, quello del 25 settembre scorso all’esterno di un supermercato a una macchina con 2 coniugi a bordo, ma anche a supermercati e a un distributore di carburante.