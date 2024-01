Ancora episodi deprecabili inerenti il campanile e lo sport in Campania. Stavolta però non riguarda il calcio ma il basket. Una serata di sport giovanile macchiata dalla violenza. È accaduto al termine della gara IVPC Del Fes Avellino- Virtus Arechi Salerno dell’Eccellenza, match decisivo per l’accesso all’interzona under 17. Dopo la vittoria del team del patron Renzullo sono stati fatti diversi danni al pulmino del padre di un atleta salernitano cui è seguito un lancio di bottiglie di vetro contro i tesserati salernitani. Nonostante la società avellinese si sia dissociata da quanto accaduto, la Virtus Arechi ha segnalato l’accaduto alla Federazione Italiana Pallacanestro Campania.