Con una squadra unita e coesa composta da 10 giovani amministratori pubblici tra assessori e consiglieri delegati,

con l’esperienza del consigliere Giuseppe Alfano e con la guida di una sindaca di ferro,l’avvocato Paola Lanzara, il Comune di Castel San Giorgio entra nel 2024 con un notevole bagaglio di opere realizzate ed un lungo elenco di programmi e progetti da completare e realizzare.

«Anno Nuovo, tempo di bilanci e di progetti, per la nostra amministrazione è stato un anno di grande impegno e di grande lavoro, di sacrifici ma anche di grandi soddisfazioni. Abbiamo concluso il 2023 con importanti risultati, tutti positivi per la nostra comunità ed entriamo nel 2024 con tante sfide da cogliere e tanti nuovi progetti da realizzare. Il lavoro non ci spaventa, la nostra città sta crescendo e di questo sono molto soddisfatta. Grazie ad una giunta composta da giovani e ad una amministrazione altrettanto giovane, motivata e coesa, stiamo continuando a lavorare senza sosta.

Un grazie ad ognuno di loro, a questi giovani amministratori, radicati nel territorio, auguro di continuare a lavorare, così come hanno sempre fatto, a servizio della comunità e per il bene di Castel San Giorgio-ha detto il sindaco Paola Lanzara -.

Il nuovo anno si apre all’insegna di nuove, importanti sfide per fare sempre più del nostro territorio un comune a misura di cittadino con servizi efficienti ed opportunità concrete per tutti -ha aggiunto il sindaco di Castel San Giorgio -.

Nel 2023 appena andato agli archivi, abbiamo inaugurato nuove opere pubbliche e ne abbiamo messe in cantiere tante altre.

Innanzitutto le scuole, come amministrazione comunale, in questi anni, abbiamo investito molto sull’edilizia scolastica e sulla sicurezza dei nostri studenti, e grazie agli assessori al ramo, prima l’attuale consigliera Gilda Tranzillo e ora con l’assessore Domenico Sellitto, abbiamo portato a casa importanti risultati.

Dopo l’inaugurazione del plesso scolastico di Trivio e della Torquato Tasso al capoluogo, abbiamo messo la prima pietra della nuova scuola dell’infanzia di Castelluccio, mentre procedono i lavori per il completamento della Galluzzo.

E ancora la nuova caserma dei carabinieri, le opere di mitigazione del rischio idrogeologico, la vasca Valesana, le briglie di Torello,grazie all’ impegno costante del vice sindaco Giustina Galluzzo, e ancora le barriere paramassi, alcune già completate e altre in itinere.

Il grande impegno nel Sociale dell’assessore Antonia Alfano con le tante attività per i bambini ed i ragazzi, per gli anziani, il micro nido, il Centro per la Famiglia che presto sarà attivato e le molteplici attività culturali a partire dal prestigioso premio Jean-Claude Izzo ed il Festival del Noir.

La grande attenzione ai temi ambientali dell’assessore Antonia Salvati, lo slancio politico e amministrativo dell’assessore Domenico Rescigno con l’istituzione del Distretto del Commercio, l’impegno sul fronte della Protezione Civile e l’impegno per i servizi cimiteriali, la manutenzione e non da ultimo il progetto per l’ampliamento del camposanto. Un impegno costante non solo da parte degli assessori ma anche da parte dei consiglieri delegati.

La grande attenzione per il tema della prevenzione grazie al presidente del Consiglio Michele Fasolino con il supporto della consigliera Gilda Tranzillo attraverso le giornate di sensibilizzazione e visite gratuite, per i temi del risparmio energetico con il consigliere Aniello Gioiella, tutte le attività sportive sostenute grazie

all’impegno del delegato allo Sport Francesco Spinelli, il grande rigore e la grande competenza della consigliera Adriana Carratù sulla materia legale e sui tributi.

Ci attende davvero un anno di grande impegno ma anche di altri frutti da raccogliere »- ha concluso il primo cittadino di Castel San Giorgio.

Gli assessori sono già tutti al lavoro, ognuno concentrato sulle deleghe di propria competenza.

Il vice sindaco Giustina Galluzzo con delega alla manutenzione e all’Agricoltura, è impegnata su più fronti.

«Tanti i progetti per questo 2024 – afferma Giustina Galluzzo – uno importantissimo in sinergia con il Corsorzio, è quello delle briglie di Torello, stiamo ultimando e completando vecchi progetti, i marciapiedi di Corso Claudio e il bivio strategico che collega Siano-Aiello, Campomanfoli – Cortedomini e Torello. Erano anni che quella zona attendeva una riqualificazione.

Un lavoro importante è stato anche quello sul pendino di via Gerardo Pratici, alla frazione Torello, dove non c’erano neppure le fogne.

Per l’Agricoltura- continua la Galluzzo – abbiamo presentato importanti progetti di riqualificazione delle fasce pedemontane e, in collaborazione con l’assessore al Commercio Domenico Rescigno, per valorizzare i prodotti tipici locali e il commercio, continueremo ad organizzare importanti eventi come abbiamo già fatto nel 2023»-ha concluso la Galluzzo.

L’assessore Antonia Alfano con deleghe alle Politiche Sociali e alla Pubblica Istruzione è concentrata, in questi giorni, sul Centro per la Famiglia.

«In sinergia con il Piano di Zona siamo in procinto di dare il via ad un nuovo servizio, il Centro per la Famiglia, che insieme al Centro Minori e al Centro Anziani, costituirà un punto di riferimento importante per la nostra comunità ed un supporto per tutte le criticità e fragilità sociali. Altro progetto a cui ho lavorato è stato l’ampliamento del numero dei posti per il nostro micro-nido, venendo incontro alle esigenze di tante mamme lavoratrici. Grande attenzione anche alla Cultura, quest’anno avremo un’edizione del nostro fiore all’occhiello, il Premio Jean Claude Izzo, ancora più bella e interessante che farà assurgere il nostro territorio ad un ruolo di primo piano nel panorama culturale nazionale ed internazionale-ha concluso l’assessore Alfano».

Domenico Rescigno con deleghe al Commercio, alla Protezione Civile e al Cimitero sta mettendo mano a numerose progettualità dopo aver portato a casa nel 2023 l’istituzione del Distretto del Commercio.

«Stiamo continuando a lavorare per dare risalto alle potenzialità del nostro commercio locale e messo in condizione i piccoli e medi commercianti di accedere ad una serie di fondi-ha dichiarato l’assessore Rescigno-.

Grazie al Comandante della Polizia Locale, il Maggiore Giuseppe Contaldi-abbiamo aggiornato il piano di protezione civile comunale alla luce degli importanti lavori in corso sul nostro territorio per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Un altro importante obiettivo per il 2024 sarà approvare il progetto di Project Financing per l’ampliamento del cimitero»-ha concluso l’assessore Rescigno.

Grande fermento anche tra i consiglieri delegati Gilda Tranzillo,

Michele Fasolino,

Aniello Gioiella,

Giuseppe Alfano,

Adriana Carratù e

Francesco Spinelli.

Dal Comune di Castel San Giorgio una storia di buona politica iniziata nel giugno del 2017 e che è destinata a cambiare definitivamente il volto della città.