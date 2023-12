Ecco le condizioni attuali, stasera alle 19.30 della piscina Vitale a Salerno. Tra condensa e nebbia la visibilità è praticamente nulla. Tutte le poche porte funzionanti debbono rimanere spalancate per cercare di eliminare la nebbia. Quindi clima freddo fuori dall’acqua come se fossimo all’aperto. Ancora dicono che tutto funziona bene? E questa la denuncia di un frequentatore dell’impianto sportivo salernitano, finito nell’occhio del ciclone da tempo e soprattutto la settimana scorsa quando una gara di pallanuoto della Rari Nantes Salerno fu spostata a Bari per il mancato funzionamento della caldaia.