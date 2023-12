Il cuore del centro storico di Salerno, Piazza Sant’Agostino, si trasformerà in una città incantata del Natale, grazie all’evento “MeraviglioSA” che prevede di ricreare l’atmosfera magica del Natale, portando gioia e magia a grandi e piccini. Organizzato con passione e dedizione dalla CNA, Confesercenti, e con il sostegno della Camera di Commercio di Salerno e la regia della Bottega San Lazzaro, “MeraviglioSA” promette di essere un’esperienza unica e coinvolgente per tutta la famiglia.L’evento offrirà un’ampia gamma di attività natalizie, tra cui una cassetta per la consegna delle letterine a Babbo Natale, appuntamenti per foto e richieste di regali, nonché la presenza di artisti e band musicali pronti a far festa. Dalle magiche bolle di sapone, ai trampolieri i visitatori avranno l’opportunità di immergersi in Racconto di Natale e storie coinvolgenti, create per celebrare lo spirito natalizio. Le casette addobbate con ghirlande e nastri colorati ospiteranno maestranze dell’artigianato artistico e dell’enogastronomia, per offrire ai visitatori un’esperienza autentica e affascinante. ci saranno laboratori di ceramica, della lavorazione della pelle ma anche un Babbo Natale in versione sostenibile che si cimenterà con la creazione di addobbi natalizi frutto del riciclo di prodotti. Piazza Sant’Agostino è stata scelta strategicamente come sede principale dell’evento poiché rappresenta il cuore pulsante della città, un luogo che incarna lo spirito della comunità. Per la CNA Salerno, guidata dal Presidente Lucio Ronca, “MeraviglioSA” segna solo l’inizio di un percorso che punta a trasformare Piazza Sant’Agostino in un’incantevole piazza dell’artigianato. Questo primo step verso un percorso condiviso promette di gettare le basi per future iniziative altrettanto coinvolgenti e significative. Per Confesercenti, guidata da Raffaele Esposito, quest’esperienza progettuale sottolinea la volontà di condividere percorsi finalizzati ad avere ricadute socio economiche. La regia degli allestimenti e dell’intero programma è stata affidata a Bottega San Lazzaro, forte della sua esperienza ventennale e nella cura di eventi importanti del centro storico di Salerno. All’ interno della Casa di Babbo Natale sarà allestito un’area talk destinata ai Racconti di Natale di Grandi e Piccini che sarà gestita dalla società di comunicazione multimediale Zon. Testimonial d’eccezione, rappresentanti istituzionali ma anche visitatori saranno coinvolti per raccontare le loro emozioni legate al Natale. All’interno del fitto programma che va dal 4 dicembre, (start ore 18.30 ) con l’ inaugurazione fini al 24 dicembre sono previsti laboratori di artigianato della lavorazione del cuoio, miele, ceramica, gioielli ma anche laboratori sul riciclaggio a cura dell’associazione Ricicli-amo. Si alterneranno diversi artisti di strada esibendosi sui trampoli, con la magia delle bolle, nei giochi col fuoco. Ben 6 gli appuntamenti con Babbo Natale per la foto ricordo e la consegna della letterina.Non mancherà la musica popolare con la Compagnia Daltrocanto, il classico suono natalizio delle zampogne ma anche il mitico Henry Potter. L’evento “MeraviglioSA” è il risultato di strenui sforzi e della collaborazione tra le associazioni locali, che hanno risposto con entusiasmo all’invito dell’assessore Alessandro Ferrara e dell’intera amministrazione della città capoluogo di provincia. Il programma condiviso di attività in concomitanza con il luminoso spettacolo di Luci d’Artista conferma l’unità e la determinazione della comunità nel portare avanti questo straordinario progetto natalizio. 04/12 INAUGURAZIONE18:30 Spettacolo inaugurale con Babbo Natale – Elfi – Bubbles on tape “Il Mondo Delle Bolle (Ahura); Zio Potter mago illusionista – Le zampogne di Daltrocanto – Pop Corn e zucchero filato per i più piccini; 05/12 16:00-18:00 Laboratorio artigianale: Lavorazione del miele; 06/12 16:00-18:00 Laboratorio: Riciclart Natalizio a cura dell’Associazione “Ricicli-amo”; 08/12 16:30- 21:00 Babbo Natale accoglie Musica Coordinata Band – pop corn e zucchero filato per i più piccini; 09/12 16:30-21:00 Babbo Natale presenta – Voila, artisti sui trampoli – pop corn e zucchero filato per i più piccini; 10/12 16:30-21:00 Babbo Natale insieme a Bubbles on tape Il mondo delle bolle (Ahura)pop corn e zucchero filato per i più piccini; 11/12 16:00-18:00 Laboratorio artigianale: Lavorazione Cuoio E Pelle con Gianluca Petrosino; 12/12 17:30-19:30 Racconti di Natale: Area talk per grandi e piccini; 13/12 16:00-18:00 Laboratorio artigianale: la ceramica; 15/12 16:00-18:00 Babbo Natale sostenibile – Laboratorio: Riciclart Natalizio a cura dell’Associazione “Ricicli-amo”; 16/12 16:30-21:00 Babbo Natale insieme a Bubbles on tape Il mondo delle bolle (Ahura) pop corn e zucchero filato per i più piccini; 17/12 16:30-21:00 Babbo Natale accoglie musica coordinata band -pop corn e zucchero filato per i più piccini; 17:30-19:30 Racconti di Natale: Area Talk per grandi e piccini; 19/12 18.00-19.30 La storia del presepe; 21/12 16:00-18:00 Laboratorio: riciclart natalizio a cura dell’Associazione “Ricicli-amo”; 22/12 16:30-21:00 Caro Babbo Natale, raccolta delle letterine Babbo Natale pop corn e zucchero filato per i più piccini; 23/12 16:30-21:00 Caro Babbo Natale, raccolta delle letterine Babbo Natale Voila, artisti sui trampoli Bubbles on tape Il Mondo Delle Bolle (Ahura) pop corn e zucchero filato per i più piccini, Racconti di Natale: Area talk per grandi e piccini; 24/12 10:30-16:30 Caro Babbo Natale, raccolta delle letterine Le Zampogne di Daltrocanto Voila, artisti con fuoco e trampoli; 14:00 Coro Daltrocanto – KristMAS ball (Kristaball).