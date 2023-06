SALERNO – Ultima gara stagionale per la Salernitana di scena oggi a Cremona. Due vittorie, nove pareggi e sette sconfitte è il bilancio dei granata in edizione da viaggio, con Paulo Sousa che cercherà oggi il primo successo in trasferta della sua gestione. Con il trainer portoghese in panchina la Salernitana ha ottenuto infatti sei pareggi ed una sola sconfitta, sul campo dell’Empoli. 18 i gol realizzati, 34 quelli subiti, dato inevitabilmente influenzato dalle otto reti subite a Bergamo. Hanno ottenuto meno punti dei granata in trasferta (15, come l’Empoli) soltanto Cremonese (11), Spezia (11), Verona (10) e Sampdoria (9). La Salernitana ha conquistato 42 punti in questo campionato di Serie A e qualora dovesse vincere contro la Cremonese eguaglierebbe la propria miglior media punti stagionale nella competizione (1.18 come nel 1947/48, considerando sempre tre punti a vittoria). La Salernitana ha pareggiato 15 partite in questa stagione di Serie A, nessuna squadra dei maggiori cinque campionati europei 2022/23 ha registrato più pareggi (al pari di Nantes e Reims). Da quando è arrivato Paulo Sousa (23ª giornata) la Salernitana è una delle due squadre, insieme alla Fiorentina, che hanno subito meno sconfitte in Serie A, due (4V, 9N completano il parziale). Nessuna squadra ha segnato meno gol di testa della Salernitana in questo campionato (due); inoltre, solo Sampdoria (13) e la stessa Cremonese (12) hanno subito più reti dei campani (11) con questo fondamentale. Solo l’Empoli (592) ha subito più conclusioni totali della Salernitana (582) in questo campionato; nessuna squadra, inoltre, ha effettuato meno tiri della formazione campana nella Serie A 2022/23 (372, al pari della Sampdoria).

Tuttavia, da quando è arrivato Paulo Sousa (23ª giornata) la Salernitana è la squadra con la più alta percentuale realizzativa in Serie A (15.8%); nel periodo considerato, la Cremonese è quarta (11.5%), dietro a Torino (12.3%) e Lazio (12.1%) nella competizione. Salernitana e Cremonese sono le due squadre che hanno subito più gol dagli sviluppi di punizione indiretta in questa Serie A (entrambe quattro). La Cremonese ha perso 21 partite in questa Serie A (4V, 12N) e solo nel 1929/30 ha subito più sconfitte in una singola stagione nella massima serie (22). La squadra grigiorossa ha vinto quattro partite in questo campionato; l’ultima neopromossa con così pochi successi in una stagione di Serie A è stata il Pescara 2016/17 (tre vittorie in quel caso). In questa sfida si affrontano due tra i primi tre portieri per parate effettuate in Serie A nel 2023: Marco Carnesecchi (88) e Guillermo Ochoa (71), tra loro due Michele Di Gregorio (77). Antonio Candreva ha realizzato sette reti in questo campionato e in una singola stagione di Serie A non fa meglio dal 2015/16 (10 gol con la Lazio) – il centrocampista della Salernitana è andato a segno nelle ultime tre partite di campionato ed è a caccia del suo record di partite consecutive in gol in Serie A. Antonio Candreva (79) è vicino a eguagliare Marek Hamsik (80) come 2° miglior assistman della Serie A dal 2004/05 (da quando Opta raccoglie questo dato) – 1° Totti a quota 92. Krzysztof Piatek ha partecipato a tre gol nelle ultime quattro presenze in Serie A (una rete e due assist); in generale è stato coinvolto in nove marcature nel torneo in corso (quattro centri, cinque assist) e potrebbe arrivare a 10 nella competizione per la seconda volta (22 nel 2018/19, tutti gol, di cui 13 col Genoa e nove Milan). Krzysztof Piatek ha fatto il suo esordio in Serie A con Davide Ballardini in panchina, ai tempi del Genoa, il 26 agosto 2018 contro l’Empoli, sotto la cui guida realizzò nove reti in sette presenze. Lassana Coulibaly ha segnato il suo primo gol in Serie A contro la Cremonese nella gara di andata il 5 novembre 2022; inoltre, è il giocatore della Salernitana che conta più contrasti vinti (49) e palle recuperate (213). Grigoris Kastanos ha collezionato in questa Serie A le stesse presenze dello scorso campionato (27), segnando però un gol in più: due, incluso uno nell’ultima giornata. Paulo Sousa è rimasto imbattuto nei due precedenti contro Davide Ballardini in Serie A: un successo (3-1) e un pareggio (0-0) quando erano rispettivamente i tecnici di Fiorentina e Palermo tra gennaio e maggio 2016. C’è un solo precedente tra Davide Ballardini e la Salernitana: 1-0 in favore dei granata, quando era alla guida del Genoa, il 2 ottobre 2021. Prima volta per la Salernitana con l’arbitro Perenzoni di Rovereto che ha però diretto nel 2018/19 la Primavera granata in occasione della sconfitta, 5-1, sul campo del Venezia.