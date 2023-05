SALERNO – Accolto da un’ovazione, il massimo dirigente granata ha percorso, prima dell’inizio della partita, il perimetro del terreno di gioco salutando e ringraziando i tifosi, anche quelli presenti in una Curva Nord, finalmente, anche se solo in parte, riaperta anche al pubblico di fede granata. Dalla Curva Sud Siberiano si è alzato il coro “Portaci in Europa”, con Iervolino che ha risposto alzando il pugno in segno di vittoria. Chiusa la festa e in attesa di archiviare la stagione con la trasferta di Cremona, la società è pronta a programma il futuro. Già venerdì sera nel corso di una cena in un ristorante di Salerno, il presidente Iervolino (nella foto di Gambardella), l’ad Milan, il ds De Sanctis e il tecnico Paulo Sousa, tra una portata e l’altra, hanno fatto il punto per mettere subito in campo la programmazione per vivere una stagione da protagonisti. La certezza è quella di ripartire con Sousa, la speranza è quella di poter trattenere Boulaye Dia, capocannoniere con 16 gol, anche nella prossima stagione. Proprio di questi due argomenti ha parlato il presidente Danilo Iervolino, intervistato da Dazn nel prepartita del match dell’Arechi con l’Udinese: “Decisamente puntiamo su mister Sousa – ha dichiarato il massimo dirigente granata – che ha dimostrato di essere uno dei migliori allenatori del nostro campionato. Ha dato gioco, energia aggressività e anche quei risultati che nel calcio contano. L’obiettivo è ripetere un campionato 2023-24 entusiasmante come quello che stiamo per concludere, dove andremo a giocarcela con tutti”. Inevitabile parlare di mercato e di Dia: “Dobbiamo ancora parlare con lui – ha dichiarato Iervolino – ci auguriamo di poterlo riscattare e di convincerlo a restare con noi anche nella prossima stagione. Novità? Abbiamo ancora un campionato da terminare e quindi alcuni discorsi possono essere certamente prematuri, ma sicuramente con le intuizioni del ds De Sanctis e con la bravura del nostro allenatore saremo pronti anche in sede di mercato”.

(fabset)