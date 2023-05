“Continuiamo a ritenere assolutamente necessario prevedere la possibilità di istituire delle ZTL nelle Costiere e nelle aree turistiche italiane con condizioni di viabilità complesse, che coinvolgono territori extraurbani.

Per questo ho presentato nelle scorse ore degli appositi emendamenti al DL del 10 maggio 2023, n. 51,

con l’obiettivo di poter accelerare l’entrata in vigore di una normativa che consenta la creazione della ZTL in queste aree.

È un impegno condiviso con i sindaci ed amministratori locali in particolare della Costiera Amalfitana, che ritengono indispensabile rendere più sicuro e controllato il traffico di veicoli in territori così delicati e sensibili. Nei mesi scorsi, come primo firmatario, avevo anche depositato una specifica proposta di legge.

Mi auguro che questi emendamenti possano trovare il sostegno di tutte le forze politiche, anche di maggioranza, nell’interesse delle nostre comunità”.

Lo ha dichiarato, in una nota, l’onorevole Piero De Luca, parlamentare del Pd.