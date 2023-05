Di Erika Noschese

“Con noi si sceglie il rinnovamento per la città di Scafati”. Lo ha dichiarato Corrado Scarlato, candidato sindaco di stampo civico che al termine del primo turno ha ottenuto il sostegno di Michele Grimaldi e Francesco Carotenuto per ampliare il suo bacino di voti.

Corrado Scarlato, ultime ore di campagna elettorale prima del tanto atteso appuntamento di domenica. Come è stata questa campagna elettorale last minute?

“Entusiasmante. Ho riscontrato un enorme desiderio degli scafatesi di lasciarsi alle spalle anni di mala politica. C’è voglia di riscatto e crescita. Gli scafatesi sono stati fin troppo mortificati. Abbiamo costruito una squadra all’altezza di dare risposte immediate e di qualità”.

Da un lato c’è il suo diretto avversario Pasquale Aliberti, dall’altro lei con il sostegno dei due candidati sindaci. Una sfida sicuramente più agevolata per lei…

“Sono diverse le circostanze che concorrono per la vittoria. Non solo gli accordi programmatici. Abbiamo fatto una operazione verità, affinché la città possa votare in maniera consapevole, libera e responsabile. Ad agevolarci è il programma condiviso con Carotenuto e Grimaldi, innovativo e articolato. A differenza del libro dei sogni degli avversari”.

Se dovesse essere eletto sindaco, quale sarà il suo primo atto?

“Rimodulazione e riorganizzazione della macchina comunale. Abbiamo meno della metà dei dipendenti previsti, e alcuni settori sono drammaticamente senza responsabili. prenderemo poi di petto la questione allagamenti e il ripristino del pronto soccorso allo Scarlato. La riscossione dei tributi va esternalizzata, unica soluzione per avere maggiori entrate”.

Cosa manca alla città di Scafati? Da dove ripartire?

“Ricostriuiremo Scafati dalle macerie lasciate dalle precedenti amministrazioni. Mancano opere pubbliche, scuole, palestre, e servizi alla persona”.

Appello al voto: perché votare lei?

“La città è chiamata a decidere se sprofondare ancora nel passato, o scegliere il rinnovamento. Noi siamo per archiviare definitivamente una stagione politica fatta di odio, violenza, incapacità e mediocrità che ha prodotto tre commissariamenti in soli sette anni, di cui uno per camorra. Abbiamo condotto una operazione verità affinché domenica ci sia un voto per la rinascita, un voto per la speranza, un voto libero. Un voto per il futuro”.