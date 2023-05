Nel primo pomeriggio di ieri, nel cuore di Mercato San Severino (SA), si è verificata una tragica situazione che ha scosso la comunità locale. Un uomo di circa 75 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione in via Roma.

La vittima era un noto e stimato professionista sanseverinese che viveva da solo.

L’allarme è partito dai vicini di casa, poiché non avevano visto l’uomo da oltre 10 giorni. Inoltre, si erano resi conto della presenza di un forte e sgradevole odore sul pianerottolo del palazzo, il che ha aumentato la loro preoccupazione per l’incolumità dell’uomo. Temendo il peggio, hanno immediatamente deciso di contattare i Vigili del Fuoco, i quali hanno dovuto utilizzare un’autoscala per raggiungere il balcone dell’appartamento situato al terzo piano del palazzo dove è ubicata la farmacia D’Amato.

Sul posto si sono rapidamente radunate numerose persone, attratte dal viavai dei mezzi di soccorso. La notizia si è diffusa rapidamente e la scena ha attirato l’attenzione di curiosi e residenti, creando una folla di persone che si sono raccolte intorno all’edificio. Il traffico nelle vie circostanti è rimasto bloccato per diverso tempo a causa del flusso di persone e dei mezzi di soccorso che bloccavano la strada.

Purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: era già deceduto da diversi giorni, secondo le prime stime. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia, gli agenti della Polizia Municipale, gli operatori sanitari del 118 ed il medico legale, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Al momento, l’ipotesi principale considerata è che il 75enne abbia perso la vita a causa di un improvviso malore.