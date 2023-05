La tragedia si è consumata, nella notte, a Battipaglia. Un ragazzo del 2001, originario di Bellizzi, è morto folgorato dalla corrente elettrica.

Secondo le prime ricostruzioni, aveva forzato il catenaccio della cabina di una fabbrica dismessa, in via Bosco 1, l’opificio per il recupero di pneumatici venne interessato da un incendio diversi anni fa.

Probabilmente il suo intento era quello di rubare i cavi in rame.

Ma nel toccare i fili è rimasto folgorato da una scarica elettrica.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale Commissariato della polizia di Stato, i volontari della Croce Bianca e dell’Humanitas.