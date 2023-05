Salerno. Era diventato l’incubo delle Farmacie e delle Sale Scommesse, tutti esercizi commerciali della zona orientale di Salerno fino a Pontecagnano. Dieci colpi in un anno che gli avrebbero fruttato qualcosa come 20mila euro. Finisce agli arresti domiciliari il 32enne Giovanni Fenio di San Mango Piemonte, già arrestato per almeno una rapina a marzo scorso. Avrebbe rapinato negozi tra Torrione, Pastena, Mercatello, Mariconda e Fuorni. Il 32enne è indagato per essersi introdotto all’interno della farmacia Picentino in via Delle Calabria a Salerno e aver rapinato l’incasso pari a 2.700 euro il 26 aprile dello scorso anno. Poi, il mese dopo, sotto la minaccia di una pistola, il un titolare della farmacia Costabile di via Posidonia fu costretto a consegnare 400 euro. Nella stessa giornata, e qualche ora più tardi, Fenio si sarebbe ripresentato nella farmacia Picentino e si sarebbe fatto consegnare l’incasso pari a 600 euro. Quindi la sera del 23 luglio, il 32enne avrebbe tentato un’altra rapina ai danni della farmacia comunale Ippocratica in via Piacenza, ma avrebbe desistito per l’arrivo di un cliente. Non riuscito il colpo, si spostò in via Galoppo per rapinare il centro scommesse Gold bet di 5. 500 euro. A settembre sempre dello scorso anno altra rapina ai danni dell’intralot di via Madonna di Fatima dove di sera, sotto la minaccia di una pistola, si sarebbe fatto consegnare tremila euro. Un mese dopo altro colpo per 800 euro ai danni del centro scommesse Gold bet di via Galdi. Ed ancora il 2 dicembre, Fenio per gli inquirenti avrebbe preso di mira Il Planet Win 365 di via Abate Conforti a Pontecagnano, anche se non sarebbe riuscito nell’intento per la reazione di un dipendente. Otto giorni più tardi il 32enne avrebbe fatto irruzione nella farmacia Salernitana in via Cosimo Vestuti, alla quale portò via 2.200 euro. A gennaio di quest’anno avrebbe preso di mira la ricevitoria di piazza della Libertà n 2 a Pastena portando via 4.500. In quest’ultima attività, poi sarebbe ritornato il 10 marzo lo scorso, rapinando 180 euro per poi uscire e portare a termine, si presume, un altro colpo in una pasticceria in via Madonna di Fatima, portando via 550 euro (questi due colpi rientrano in un’altra inchiesta). Le indagini. Da tempo gli agenti della Squadra mobile di Salerno avevano prestato particolare attenzione ad una serie di rapine commesse con modalità similari, quasi sempre da un uomo solo, nel tardo pomeriggio o in serata, descritto dalle vittime sempre come una persona robusta, con barba rossiccia, travisato ora con la mascherina ora con un casco o un cappello o un berretto a coprire il capo rasato. Il Gip ha sottolineato nella sua ordinanza di misura cautelare la personalità dell’indagato, il quale non avrebbe esitato a commettere più rapine a mano armata, in luogo pubblico, con il volto travisato, il che fa presupporre ad un attuale e concreto pericolo che Fenio possa continuare a commettere gli stessi tipi di reati. Il Pm che indaga ha anche integrato la sua richiesta di misura cautelare ricordando che il 32enne è anche per la rapina commessa a Pastena del 10 marzo scorso. Fenio è sottoposto alla stessa misura cautelare dei domiciliari (per altre due rapine).