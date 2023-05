di Erika Noschese

Ripartire dai giovani per dare slancio alla città di Scafati. È questa la mission di De Felice Simone Maria, candidato al consiglio comunale di Scafati con Alleanza Verdi Sinistra Italiana, a sostegno di Michele Grimaldi candidato sindaco. Una scelta non casuale quella di sostenere l’esponente dem ma con l’obiettivo di rimettere al centro dell’agenda politica temi non più rinviabili come l’ambiente, la mobilità sostenibile, la transizione ecologica. Problematiche che oggi vanno affrontate per ridare slancio alla città.

Simone De Felice, candidato al consiglio comunale con la lista Alleanza Verdi-Sinistra, a sostegno di Michele Grimaldi sindaco, perché la scelta di impegnarsi in prima persona?

«Sono l’unico ragazzo di Scafati iscritto ai verdi. Ho scelto di sostenere Michele Grimaldi, perché è l’unico tra i candidati, a parlare di ambiente, mobilità sostenibile e transizione ecologica nel suo programma elettorale».

Di recente, la visita del Deputato Borrelli, un segnale importante per la città…

«La visita del Deputato Borrelli ha ricalcato il modus operandi di Europa Verde: coerenza e tolleranza zero per chi inquina e non rispetta le regole. Inoltre è stato evidenziato la fuga dei giovani dal Sud Italia a causa della criminalità organizzata e della mancanza di lavoro».

Mesi di commissariamento dopo la fine dell’amministrazione Salvati, da dove deve ripartire oggi la città?

«La città è stata lasciata a sé stessa. Bisogna ripartire: affrontando il tema della sicurezza; il decoro urbano, effettuando opere di manutenzione e pulizia delle strade cittadine; cura delle aree verdi pubbliche, totalmente trascurate fino ad ora; rifacimento della pubblica illuminazione, passando a sistemi moderni con luci a Led, promuovendo un risparmio energetico e per le casse comunali; Istituire tavoli tecnici con gli altri comuni e con la Regione Campania, per affrontare e risolvere il problema degli allagamenti».

Qual è la sua idea di futuro per Scafati?

«La mia idea di futuro per Scafati? Una città che non sia paralizzata dal traffico, promuovendo il trasporto pubblico locale; una città con più aree verdi e piste ciclabili; una città vicina alle persone che hanno più difficoltà; una città dove la macchina comunale funzioni e che sia sempre a disposizione per i suoi concittadini. Una città dove il fiume che lo attraversa non sia una vergogna, ma anzi un vanto, come lo era tanti anni fa; una città ricca di lavoro, non costringendo i suoi concittadini a scappare altrove».

Sicurezza, quali iniziative mettere in campo?

«Coordinamento tra la Polizia Municipale e il Comando dei Carabinieri per effettuare attività di controllo sul territorio e inoltre, ampliando e modernizzando il sistema di videosorveglianza comunale».

Appello al voto: perché scegliere lei? Perché votare per Grimaldi sindaco?

«In queste elezioni, come è ben noto, si sono ricandidate persone che hanno già governato la città lasciandola nel degrado e con milioni di euro di debiti. Ritengo che Scafati abbia bisogno di voltare pagina votando “facce nuove”. Personalmente essendo appassionato di meteorologia, riesco a capire facilmente gli effetti del cambiamento climatico sul territorio scafatese. Michele Grimaldi è sempre stata una persona coerente con le sue idee ed è una persona preparata a governare questa città, ciò lo dimostra anche il suo programma elettorale».