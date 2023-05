Nocera Inferiore. Ancora un incidente stradale sulle strade della regione, stavolta è accaduto nella tarda serata di venerdì quando il 55enne di Nocera Inferiore Massimo D’Alessandro si è schiantato contro un muro mentre con la sua auto percorreva la Circumvallazione Esterna di Nola.

Dinamica tuttavia ancora completamente da chiarire anche se secondo le prime ricostruzioni degli agenti della polizia del locale commissariato che hanno visionato le immagini delle telecamere di sicurezza poste lungo il tratto di superstrada, D’Alessandro avrebbe avuto un malore (pare che soffrisse di particolari patologie) che gli avrebbe fatto perdere il controllo della vettura. Tuttavia saranno le perizie affidate dalla Procura nolana ai consulenti a chiarire le cause che hanno portato al tragico sinistro mentre l’uomo faceva ritorno a casa. Dai filmati sarebbe emerso che il 55enne D’Alessandro avrebbe cercato di rimettere in carreggiata la vettura senza, però, riuscirvi. Inevitabile l’impatto contro un muro di recinzione. Sul luogo sono giunti immediatamente anche i sanitari del 118 che hanno potuto solo accertare il decesso. Troppo gravi le ferite riportate. Disposto un esame esterno che ha confermato la morte a causa di gravi lesioni interne per via del tremendo impatto con il muro ma non è stata decisa l’autopsia. Il sostituto procuratore presso il Tribunale di Nola titolare del fascicolo di indagine ha restituito la salma ai familiari (sposato e padre di due figli) e trasferita a Nocera Inferiore. Il libero professionista D’Alessandro era fratello di Andrea noto chirurgo vascolare dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno I funerali si terranno questa mattina alle ore 9 nella chiesa di Santa Monica (Santa Maria al Presepe) nel comune capofila dell’Agro nocerino.