Ancora un incidente sul lavoro, la città di Salerno piange la sua ennesima vittima. La tragedia si è consumata nella giornata di venerdì in un cantiere edile in via Acquasanta, nella zona industrialequando l’uomo è cdaduto da un’altezza di cinque metri. Giunto in codice rosso al pronto soccorso del Ruggi d’Aragona, l’uomo, un testimone di Geova, aveva rifiutato i trattamenti con emoderivati. Dopo le prime cure nel pronto soccorso ortopedico, dove gli sono state riscontrate numerose fratture, la più grave al bacino, l’operaio ha rifiutato di essere trattato con emoderivati. Trasferito nel reparto di terapia intensiva dov’è stato intubato, il 62enne è morto poco dopo. «Un’ altro drammatico incidente sul lavoro, dove a perdere a la vita è l’ennesimo lavoratore impegnato in un cantiere edile nella zona industriale di Salerno. Non posso non rivolgere un pensiero a tutti i lavoratori che hanno perso la vita nei luoghi di lavoro», ha dichiarato il Responsabile Provinciale Filca Cisl Salerno Giuseppe Marchesano. «Forse è arrivato il momento di cambiare rotta in quanto anche se oggi abbiamo una buona legge, dagli anni 50′ le morti sui luoghi di

lavoro non accenna a diminuire, forse l’approccio al problema è superato, la repressione adottata negli anni 50′ ai nostri giorni non da risultati, sempre di più bisogna puntare sulla cultura della sicurezza, educando le imprese e i lavoratori ad adottare costantemente la sicurezza nelle fasi lavorative.

Gli strumenti li abbiamo, c’è solo bisogno di fare squadra sui territori, con gli attori che si occupano di sicurezza (Ispettore del lavoro, enti bilaterali, rlst, asl ecc.). Il ruolo fondamentale lo potrebbero svolgere gli Enti Bilaterali e

gli Rlst promuovendo il dialogo, l’informazione, la formazione e premialità. Rendere il settore delle Costruzioni moderno, sostenibile e sicuro” è una battaglia di civiltà per la quale come dirigenti sindacali della Filca Cisl a tutti i livelli siamo impegnati quotidianamente sia nei luoghi di lavoro, cantieri, fabbriche ecc.sia presso le Istituzioni per portare avanti le nostre proposte. «Altri strumenti che possono dare un contributo, sono gli investimenti per sviluppare tecnologie e innovazioni per la sicurezza nei cantieri – ha aggiunto Marchesano – Luoghi di lavoro sicuri rappresentano vera dignità per i lavoratori».