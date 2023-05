Rosario, 53 anni, di Pagani, ha conosciuto Marcia, 49 anni di origini brasiliane, 15 anni fa on line. Da allora la loro storia d’amore non si è mai interrotta. E’andata avanti tra tanti viaggi, lettere e attraverso internet. Il 22 marzo scorso Marcia mentre era a Pagani a casa di Rosario, si sente male, una crisi epilettica, la corsa in ospedale all’Umberto I di Nocera Inferiore e subito dopo gli accertamenti arriva la brutta notizia: un tumore alla testa. Da qui la decisione di operarla subito. L’intervento eseguito dal dottore Michele Carandente, direttore dell’unità operativa complessa di neurochirurgia dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore e dalla sua equipe dura circa 4 ore Operazione perfettamente riuscita. Marcia ora è ricoverata presso la clinica Montesano di Roccapiemonte per effettuare la riabilitazione ed è qui che Rosario ha deciso di sposarla. Il 25 aprile scorso coronano il loro sogno. “Ho deciso di sposarla, racconta Rosario, e di sposarla nella clinica Montesano che si trova a Roccapiemonte. Abbiamo fatto un bel ricevimento in quella struttura, tutto molto bello, normale come se fosse un vero matrimonio con i vestiti, le torte, il cibo e bevande, spumanti e tante altre cose, diciamo è stata una cosa meravigliosa, io l’ho sposata perché la amo tantissimo e ed è stata una cosa bellissima. Ogni giorno che passa non vedo l’ora di rivederla e ogni giorno sto sempre da lei e non la abbandonerò mai. Quindi per me adesso lei è mia moglie, devo avere cura di lei, mi sono messo anche in aspettativa per stare accanto a lei, speriamo per il futuro che sia un futuro roseo e pieno di felicità”. “Purtroppo, dichiara il neurochirurgo Michele Carandente, trattiamo sempre brutte malattie o malattie importanti e questa volta sì abbiamo trattato una malattia seria però ha portato pure un lieto evento qual è stato il matrimonio di questi due ragazzi che veramente sono eccezionali. Ho conosciuto un poco di più in questi giorni il marito della signora Marcia, è stato veramente un uomo meraviglioso La signora è stata operata e le è stato asportato il tumore maligno. La storia della signora risale ad una decina d’anni, quando in Brasile le fu diagnosticato un tumore cerebrale alla testa. Non le fu asportato, venne fatta una biopsia che rilevò la benignità del tumore. Poi la signora è venuta qui da noi in Italia proprio per incontrare l’amore, ed appena arrivata sul nostro suolo, sul nostro territorio il caso ha voluto che allora ha avuto una crisi comiziale. E’ stata ricoverata, quindi ha fatto Tac, risonanza magnetica, abbiamo visto che aveva questo grosso tumore cerebrale di circa 8 cm in regione frontale destra e dopo i dovuti accertamenti è stato asportato chirurgicamente. La signora è arrivata da noi con una modica paresi alle emilato sinistro, purtroppo leggermente peggiorata dopo l’intervento, ma già dopo una quindicina di giorni di fisioterapia ha recuperato del tutto il suo grave deficit e adesso è in via di miglioramento. Il percorso sarà ancora molto lungo, ma prima di tutto io auguro una lunga vita ai novelli sposi. Il tumore con gli anni può trasformarsi in malignità, attualmente il grado di malignità è su tre diciamo due più tre grado tre e questo significa che comunque noi dobbiamo fare delle terapie aggiuntive quali la radioterapia e la chemioterapia e dei controlli periodici però auguriamo che tutto questo finisca nel miglior modo possibile”.

Alessia Bielli