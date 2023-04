«Pasquale Aliberti sarà un ottimo sindaco per Scafati. Conosce la sua città, l’ha già governata, ha saputo unire esperienze vecchie e nuove nel suo progetto, con idee chiare e concrete. E sono certo che saprà affrontare al meglio tutte le sfide dei prossimi 5 anni, quando grazie ai fondi del Pnrr molti progetti potranno diventare realtà e sappiamo quanto ce ne sia bisogno in questo territorio, dalla rigenerazione urbana alla difesa delle coste, fino all’occupazione legata alla formazione». Parla così il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti intervenuto ieri mattina a Scafati a sostegno del candidato sindaco Pasquale Aliberti. Toti è stato accolto da un lungo applauso dai tanti sostenitori che hanno sottoscritto ogni parola. «Noi Moderati è pronto a fare la sua parte, con una classe politica che può portare esperienza, moderazione, capacità di messa a terra dei progetti, tutte cose che spero i cittadini di Scafati vorranno premiare con la loro fiducia». Proprio il governatore ligure ha ribadito l’importanza di avere vicino il governo nazionale perchè il sostegno è fondamentale per gli amministratori locali. «Oggi questi territori sono stati abbandonati, noi siamo per il pragmatismo, per il saper fare bene, per i fatti concreti. Aliberti ha dimostrato come si fanno le cose in questi territori difficili che oggi scontano l’assenza di servizi, di collegamenti ma noi siamo qui per dimostrare la vicinanza del governo nazionale a Pasquale Aliberti», ha dichiarato il deputato Pino Bicchielli intervenuto ieri mattina all’incontro con il presidente Toti e il candidato sindaco Aliberti. All’incontro ha partecipato anche l’onorevole Ilaria Cavo, vice presidente della commissione Attività Produttive alla Camera dei Deputati. «Abbiamo deciso di essere nelle piazze perchè lì c’è la possibilità per tutti di ascoltarci, capire cosa vogliamo fare nell’interesse di questo paese perchè la nostra non è una battaglia contro ma per la città – ha detto il candidato sindaco Pasquale Aliberti – Abbiamo un programma elettorale valido, Scafati ha bisogno di risposte, noi ai nostri parlamentari non chiediamo di venire qui a difenderci rispetto alla violenza prodotta dagli altri ma per fare gli interesse di questo paese». Aliberti ha ribadito la necessità di offrire alla Regione una sanità diversa, oggi i cittadini fanno i conti con lunghe liste d’attesa e spese eccessive. «Da Nocera a Napoli è un ammasso di cemento, con città che non riescono a distinguersi le una dalle altre, abbiamo due ospedali ma il nostro è stato completamento chiuso, penalizzato dalla vicinanza ad un’altra struttura ospedaliera – ha detto il candidato sindaco – È stato chiuso sulla base di un falso presupposto e io porterò avanti la battaglia per la riapertura del nostro ospedale». E proprio dalla sala, i sostenitori di Aliberti hanno contestato le precedenti amministrazioni: «È una vergogna quanto successo in questa città negli anni precedenti, Scafati torni ad essere libera», hanno detto alcuni elettori. Aliberti ha poi ricordato le problematiche relative all’inquinamento del fiume Sarno: «Abbiamo un tasso di mortalità tra i più alti in assoluto e non è vero che riguarda solo la Terra dei Fuochi; c’è anche qui la Terra dei Fuochi a causa di un fiume particolarmente inquinato, degli allagamenti che puntualmente si registrano ma è necessario pulire, risolvere il problema dell’inquinameto, riprendere il progetto Grande Sarno finanziato dal governo Caldoro, poi fermo fino ad oggi senza una motivazione valida», ha aggiunto ancora il candidato sindaco del centrodestra (spaccato perchè FdI ha deciso di sostenere Cristoforo Salvati, ndr).