Atto vandalico la scorsa notte sul lungomare cittadino quando ignoti hanno gettato in acqua i cestini per la raccolta dei rifiuti installati da Salerno Pulita. E proprio il presidente Vincenzo Bennet ha espresso indignazione per quanto accaduto: «Sono stati buttati in acqua dei cestini, a breve sporgeremo denuncia perchè c’è una piccola parte che ancora si diletta a combattere contro il decoro della nostra città ma noi teniamo duro e siamo sicuri di vincere questa battaglia», ha dichiarato il presidente della partecipata Vincenzo Bennet, evidenziando anche altri atti vandalici che ormai quotidianamente si registrano in città, a partire dalla zona orientale con ricadute sugli operatori ecologici costretti a subìre ritardi nella tabella di marcia. «Noi siamo abituati, spesso quando alle 4 cominciamo il servizio troviamo di tutto e di più, gli operatori fanno sacrifici immensi per farci trovare una città decorosa», ha aggiunto il numero uno di Salerno Pulita che ricorda anche il successo ottenuto dalle isole ecologiche itineranti per offrire un maggiore servizio ai cittadini, impossibilitati a recarsi presso le isole ecologiche. Una serie di iniziative che offrono alla comunità sempre più servizi nell’ottica di un miglioramento generale anche per quanto riguarda la raccolta di carta e cartoni per impedire l’invasione sui marciapiedi negli orari di punta del conferimento come invece prevede la nuova normativa della partecipata del Comune.

