CASTELLABATE – Un gesto bellissimo e soprattutto molto sentito. dopo aver alzato nella notte dell’Arechi la Coppa Italia, superando con merito la Fiorentina ai supplementari, la Roma Primavera ha deciso di omaggiare Agostino Di Bartolomei, storico capitano giallorosso ex trascinatore anche della Salernitana, sepolto proprio nel cimitero della cittadina cilentana. Un momento davvero toccante e da applaudire, come ha rimarcato anche i Luca, il figlio di Ago sui social: “La decisione della AS Roma e dei ragazzi della Primavera che ieri hanno vinto la PrimaveraTIMCup di portare il trofeo al cimitero da papà e poi da Marisa è di una dolcezza infinita”. Non resta davvero che applaudire.