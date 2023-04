Simeone torna in gruppo, Osimhen e Kvaratskhelia non vedono l’ora di esultare per lo scudetto conquistato davvero, Spalletti tiene la testa dei giocatori concentrata sul derby con la Salernitana. Che però non si sa ancora quando si giocherà. L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha preso in esame la richiesta di spostare il match da sabato 29 alle 15 a domenica 30 alle 12.30, in contemporanea con Inter-Lazio. Richiesta ricevuta dopo il tavolo svoltosi in Prefettura con polizia, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il presidente della società, Aurelio De Laurentiis: l’obiettivo è di contenere in una sola giornata i festeggiamenti e l’entusiasmo dei tifosi per lo scudetto, che arriverebbero nel caso di vittoria del Napoli e pareggio o sconfitta della Lazio. L’Osservatorio, dopo l’esame della richiesta, ha passato la palla al Casms, il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, che si riunisce appunto domani. Tutto questo mentre a Napoli ci sarà un altro tavolo in Prefettura con le istituzioni e le forze dell’ordine per limare la situazione del prossimo week end e proseguire l’organizzazione della festa ufficiale del 4 giugno. Ma da Salerno arriva però la voce dei tifosi e anche del sindaco, Vincenzo Napoli, che non vogliono lo slittamento del match: “Faremo dei passi ufficiali – ha detto Napoli – con il questore ed il prefetto per fare in modo che non si squilibri il campionato. Comprendiamo i motivi di ordine pubblico ma vanno coniugati con aspetti di regolarità del campionato. Bisogna fare in modo che tutto tenga in un ragionamento equilibrato”. A Castel Volturno, il Napoli si allena con la mente tutta sul match da giocare, sapendo che al di là dell’entusiasmo per la vittoria in casa della Juventus nulla è scontato contro una Salernitana che ha dato ormai una svolta alla sua stagione, infilando da metà febbraio otto risultati positivi di fila, fino al 3-0 di sabato scorso sul Sassuolo. A sette giornate dalla fine dal campionato i granata hanno sette punti dalla zona retrocessione e anche loro puntano alla certezza aritmetica della terza stagione di fila in serie A. Le tensioni Napoli-Salerno quindi non mancano, ma Spalletti vuole una risposta netta in campo della squadra per entrare anche nella storia come il club che ha vinto il campionato con maggior anticipo sull’ultima giornata.