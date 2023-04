Elezioni al Consorzio di Bonifica del Comprensorio del Sarno, tutto legittimo. A stabilirlo è la sentenza del Consiglio di Stato che mette la parola fine sulla questione aperta da alcuni consorziati. Palazzo Spada riforma le sentenze del Tar Campania -Sezione di Salerno dello scorso settembre, ed è stata dichiarata l’assoluta legittimità delle elezioni consortili del10 luglio 2022 e della composizione del Consiglio dei Delegati come da proclamazione. Un voto contestato da alcuni candidati che presentarono ricorso al Tar e il tribunale amministrativo regionale, nel settembre scorso, si espresse favorevolmente a favore dei ricorrenti, ribaltando la situazione del voto, dopo i ricorsi presentati da Enrico Sirica e Umberto Ferrigno. Dopo la sentenza risultavano eletti: Enrico Sirica di Sarno, Umberto Ferrigno di Cava de’ Tirreni, Salvatore Annunziata di San Marzano sul Sarno e Bruno Cuomo di Corbara.

Sulla questione il Consiglio di Stato nella sede di consiglio in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), si è definitivamente pronunciato sugli appelli, principale e incidentale, li accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado. Gli ermellini hanno, dunque, ribaltato quanto stabilito dal Tar spiegando che “deve ritenersi che nella specie il voto di lista non rileva solo ai fini dell’attribuzione dei seggi, ma è parte integrante del calcolo della cifra individuale di ciascun candidato della medesima lista, nel senso che la cifra individuale scaturisce dalla sommatoria dei voti di lista e dei voti di preferenza” , si legge nella sentenza. “Gli appelli proposti vanno accolti, a ciò conseguendo la riforma della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso di primo grado” concludono i giudici di Palazzo Spada.