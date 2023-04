di Erika Noschese

Dopo il flop dello scorso anno quando, all’ultimo, è stato necessario il passo indietro questa volta l’amministrazione comunale di Salerno non intende perdere altro tempo e procede spedita verso la XVIII edizione di Luci d’Artista, annualità 2023-2024. La Giunta Comunale, infatti, con atto deliberativo del 08 marzo 2023 ha incaricato il Direttore del Settore Mobilità Urbana, Trasporti e Manutenzioni di attivare le procedure previste dalla normativa vigente per l’individuazione di operatori economici specializzati per l’ideazione e progettazione di opere/figure luminose, e operatori economici specializzati nella realizzazione di tali opere nonché nel relativo noleggio, montaggio e smontaggio, nella manutenzione delle stesse opere/figure luminose per tutto il periodo della manifestazione, oltre a quant’altro necessario per la realizzazione dell’evento “Salerno Luci d’Artista “Edizione XVIII annualità 2023 – 2024, nonché per la XIX e XX edizione, fissando come tetto massimo di spesa quello relativo alla precedente procedura di gara triennale relativa alla 12^ 13^ e 14^ edizione. Si tratta di un intervento inserito nel Piano del Programma Biennale degli Acquisti forniture e servizi per l’annualità 2023 e la Regione Campania ha comunicato che nel Piano Strategico per la Cultura ed i Beni Culturali – Programmazione 2023 è stato inserito anche l’intervento “ Salerno – Luci d’ Artista” con beneficiario il Comune di Salerno per l’importo di 2 milioni di euro. “Per mantenere viva la curiosità e numerosa la partecipazione all’evento, l’Amministrazione intende riproporre la manifestazione con nuovi allestimenti e scenografie artistiche luminose – si legge nella deliberazione di giunta comunale – Per tale motivo si è reso necessario procedere per l’edizione XVIII annualità 2023-2024 alla rivisitazione del progetto redatto dall’Operatore Economico Ondesign già approvato in quanto già parzialmente realizzato nella scorsa edizione”. L’incarico di ideazione e progettazione di opere/figure luminose per la realizzazione dell’evento “Salerno Luci d’Artista” ad opera di Ondesign, Studio Architetti Associati di D. Pannoli e M. C. Milaneseavrà un importo pari a 1.520.000,00 euro per un costo totale di 2.135.000,00 euro così suddiviso: 1.488.405,19 euro per la realizzazione, noleggio o acquisto, montaggio e smontaggio, manutenzione delle opere, albero natalizio e altre figure di proprietà del Comune, comunicazione e interazione con il pubblico; 45.000,00 euro per l’incarico professionale; 79.159,25 euro per la fornitura di energia elettrica; 24.320,00 euro per gli incentivi per funzioni tecniche; 84.106,32 euro per gli oneri di locazione per stoccaggio opere/figure luminose e albero di natale di proprietà comunale.