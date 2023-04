La Lega di Serie A ha pubblicato ufficialmente date ed orari delle partite delle giornate numero 33 e 34 di campionato. La Salernitana domani affronterà il Sassuolo alle 15 e poi sa già di doversi recare a Napoli sabato 29 aprile alle 15. Mancavano all’appello le calendarizzazioni delle successive sfide contro Fiorentina ed Empoli.

La Salernitana ospiterà la Fiorentina in infrasettimanale: calcio d’inizio alle 18 di mercoledì 3 maggio (la formazione allenata da Italiano si è qualificata alla semifinale di Conference che si disputerà all’andata l’11 maggio cosicché i turni di campionato precedenti sono stati necessariamente essere rimodulati) e match trasmesso in diretta su Dazn. Successivamente i granata si recheranno in trasferta al Castellani di Empoli lunedì 8 maggio alle 18:30 con diretta Dazn. L’aver reso noti orario e data di disputa della partita contro i viola agevolerà gli ultimi tifosi rimasti in dubbio sull’acquisto del mini abbonamento (possibile entro stasera) per le partite interne con Sassuolo e appunto Fiorentina, messo in vendita prima che si conoscessero i dettagli.