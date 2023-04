I miei auguri di buon lavoro a Vincenzo Calce che, da oggi, supporterà il Gruppo Consiliare Regionale di Italia Viva, fornendo, a titolo gratuito, attività di consulenza relativamente alle problematiche di carattere ecologico ed ambientale. Un riconoscimento alla competenza ed ai risultati ottenuti in un settore di fondamentale importanza per le nostre comunità. Un nuovo punto di partenza per contribuire fattivamente alla risoluzione di problematica attraverso progetti e proposte. Un sentito Ringraziamento all’Onorevole Tommaso Pellegrino per la grande considerazione avuta nei confronti della professionalità di Vincenzo Calce. Annarosa Sessa