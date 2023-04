Via libera dalla Giunta comunale di Salerno alla convenzione d’uso dello stadio Arechi (sei anni più sei rinnovabili). Nella convenzione non c’è cenno ad una eventuale brand dello stadio (nelle ultime ore era stato accostato il marchio Coca Cola alla Salernitana). “Con la Salernitana non c’è stata nessuna contraddizione né conflitto”, ha spiegato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli a margine di una conferenza organizzata a Palazzo di Città. “È stata una collaborazione vera, reale e, starei per dire, assolutamente cordiale. Con la Salernitana abbiamo prodotto una confezione che credo vada nella direzione giusta per la soddisfazione di tutti”.

La fascia tricolore ha parlato anche della questione legata alla brandizzazione dello stadio. “Per quanto riguarda la questione del brand, non abbiamo chiuso a quest’ipotesi di lavoro ma si dà possibilità alla Salernitana di proporre al Comune un’iniziativa siffatta ed il Comune entro trenta giorni si dovrà pronunciare. Quindi su questo c’è un terreno aperto ma va considerato fortemente che lo stadio è una struttura civica, è un bene per la città e non è possibile immaginare che ci sia una libertà totale di comportamenti. Una libertà concordata, motivata e naturalmente con un occhio anche gli aspetti economici e come tali noi avremo un atteggiamento di apertura, considerazione e collaborazione come è stato finora”.