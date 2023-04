di Mario Rinaldi

Una città in evoluzione, con numerosi progetti avviati ed altri da avviare. Sede di un tribunale che accoglie un vasto bacino di utenza e centro nevralgico di smistamento dal punto di vista socio-economico, con tanti servizi messi a disposizione dei cittadini. Anche dal punto di vista sanitario, la presenza di un ospedale che nel periodo della pandemia è stato uno dei centri più “affollati” per ospitare i malati covid, ha dimostrato una discreta organizzazione nella gestione dei pazienti. Tutto questo è la città di Nocera Inferiore, da circa un anno amministrata dal sindaco Paolo De Maio, di professione avvocato, insediatosi alla guida del governo cittadino il 20 giugno dello scorso anno.

Sindaco, l’Agro nocerino-sarnese è stato individuato come area target dalla Regione Campania per la realizzazione di Programmi Integrati di Valorizzazione per il rilancio dello sviluppo socio-economico dell’area comprensiva di tredici Comuni. Cosa significa per la sua città?

“Un’occasione concreta di sviluppo socio-economico di una delle aree più importanti della Campania. Ringrazio il Presidente Vincenzo De Luca, per l’ennesima dimostrazione di attenzione e di vicinanza al nostro territorio. Obiettivi specifici e prioritari del Masterplan – ricomprendente i Comuni di Angri, Castel San Giorgio, Corbara, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano Sul Sarno, San Valentino Torio, Sant’Egidio del Monte Albino, Sarno, Scafati e Siano – sono: la rigenerazione ambientale, il recupero e la nuova funzionalizzazione delle reti per il trasporto, la riqualificazione e l’innovazione dell’apparato produttivo e della filiera agricola, la rigenerazione urbana, il potenziamento delle politiche per la riduzione del disagio sociale. Una opportunità che affonda le sue radici nel Patto dell’Agro degli anni ’90, con a capo il Sindaco di allora Matteo Forte. Nocera Inferiore è pronta a raccogliere la sfida, a svolgere la propria parte ed esercitare il proprio ruolo, in sinergia con gli altri colleghi, per giungere in tempi brevissimi alla costituzione del coordinamento istituzionale, alla sottoscrizione del protocollo d’intesa e alla redazione del Masterplan, per una nuova primavera dell’Agro”.

Raccolta differenziata: dal primo giugno nuovo calendario di conferimento dei rifiuti. In queste settimane, l’Amministrazione sta profondendo molte energie per la campagna di sensibilizzazione alla differenziata.

“Partiamo dal metodo. Prima di ogni decisione, ascoltiamo i cittadini ed è sentendo le loro esigenze che abbiamo immaginato di cambiare il calendario della differenziata per evitare di avere rifiuti ingombranti nel fine settimana, quando la città si popola con il passeggio dei cittadini e per la movida. Abbiamo messo in campo un programma importante per raggiungere tutti i cittadini, incontrando le categorie professionali, le parti sociali, intervenendo nelle scuole, nelle piazze e nelle parrocchie. Partiamo da un 54% di differenziata e abbiamo l’obiettivo da raggiungere del 65%. Lo faremo anche inserendo la raccolta del vetro con il porta a porta, esperienza che già tanti Comuni limitrofi vivono e che ha dato ottimi risultati, perché la presenza delle campane per la raccolta del vetro rappresenta, purtroppo, l’occasione per molti di abbandonare rifiuti di ogni genere. Abbiamo, anche portato a compimento la procedura per formare e istituzionalizzare la figura degli Ispettori ambientali, volontari che ci aiuteranno con la loro presenza in città a far rispettare le norme in tema di conferimenti. Questo impegno s’inserisce in una cornice più ampia, quella dell’assunzione di nuove risorse alla Nocera Multiservizi, dell’approvazione di un nuovo regolamento di Igiene Urbana e di una sensibilità per l’ambiente che si tradurrà nell’applicazione del Piano industriale varato dalla precedente Amministrazione. Non dimentichiamo anche l’introduzione di mezzi elettrici per lo spazzamento della città e il bando per dotare Nocera di nuove colonnine di ricarica per i veicoli elettrici, incentivando una mobilità green”.

Nocera è un cantiere a cielo aperto. Tante le grandi opere in progetto. Come cambierà il volto della città?

“Interventi importanti che riguardano le basi della nostra città, stiamo completando i lavori del primo lotto della rete fognaria, un cantiere impegnativo che sta interessando il cuore di Nocera Inferiore. Al via il secondo lotto, che riguarda la zona industriale di Fosso Imperatore. Ancora, il progetto della rotatoria allo svincolo autostradale, che ci aiuterà a decongestionare il traffico, offrendo anche oltre cento posti per il parcheggio delle auto. Fondamentale l’acquisizione del binario dismesso della linea ferroviaria Nocera-Codola, che ci permetterà di realizzare nuovi tronchi stradali, con il collegamento di via San Francesco a via Buscetto”.

Il Dup (Documento Unico di Programmazione) varato dalla giunta è pronto per essere discusso in Consiglio Comunale, convocato per il prossimo 19 aprile. Quali sono le sue linee principali?

“Si tratta dell’agenda di lavoro dell’Amministrazione Comunale per il triennio 2023/2025, vi sono inseriti gli obiettivi strategici fissati dal programma di mandato. Confido nel lavoro della squadra di governo per portarlo a compimento. Con il Dup prevediamo interventi per il trasporto scolastico e la mobilità cittadina, ad esempio, azioni per ambiente e sviluppo, le opere pubbliche”.

È in servizio da pochi giorni il nuovo comandante della Polizia Locale, il tenente colonnello Fulvio Testaverde. Cosa ha chiesto al comandante come impegni prioritari? “Presenza, soprattutto. Supporto con tutti i settori dell’Ente, affinché ciascuna nuova disposizione possa essere applicata in sinergia tra i vari comparti. Rispetto dell’ambiente, delle regole per il conferimento dei rifiuti, circolazione, antiabusivismo sono i campi in cui ho chiesto, sin da subito, un deciso intervento del Corpo di Polizia Locale, biglietto da visita del nostro territorio”.