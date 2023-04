Apparentemente si apre una clamorosa polemica tra il Comune di Salerno e la società granata.Motivo del contendere la nuova concessione pe l’utilizzo dello stadio Arechi. Tutto nasce dalmancato invio da parte dell’amministrazione comunale della documentazione per la sottoscrizione del nuovo accordo per l’utilizzo dell’impianto di via Allende.Il presidente Iervolino e la società hanno da tempo chiesto la disponibilità all’amministrazione di ottenere una concessione pluriennale che permetta al proprietario di mettere mano all’impianto investendo milioni di euro per ammodernarlo e successivamente poter ospitare anche eventi internazionali. Maurizio Milan, amministratore delegato dei granata, ha commentato così: “Dal Comune parlano di rinvio perché stanno apportando alcune correzioni e rileggendo tutto con grande calma. Ma entro pochi giorni vogliamo che la situazione si risolva, abbiamo chiesto la Licenza Uefa (da presentare entro il 30 aprile ndr) e il nostro stadio dovrà ospitare anche eventi internazionali. Adesso non possiamo far altro che attendere”. Una dichiarazione che ha scatenato i tifosi della Salernitana contro l’amministrazione comunale. In effetti il mancato invio c’è stato perchè i tecnici comunali hanno chiesto ancora qualche giorno per limare alcune disposizioni, il grosso del lavoro è stato già fatto. Probabilmente c’è ancora da definire la durata dell’impegno ma per questo c’è tempo: infatti questo è un accordo ponte, non quello definitivo che subentra al vecchio e che sarà propedeutico alla convenzione definitiva.

E non riguarda i lavori attualmente in corso che sono stati finanziati dalla Regione e che hanno vissuto già un primo step. Su cosa stanno lavorando gli uffici comunali? In particolare c’è in ballo la manutenzione dello stadio. Il Comune lo vorrebbe affidare alla Salernitana, anche per velocizzare i tempi di eventuali interventi, e le spese sarebbero defalcate dal fitto dello stadio, come compensazione. Il sindaco Napoli, oggi impegnato in un vertice di maggioranza, fa sapere che non ci sono problemi e che tutto procede nel migliore dei modi.