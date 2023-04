di Marco Visconti

I giovani generalmente vanno via dal proprio territorio natio, con riferimento all’Agro Nocerino-Sarnese, alla ricerca di un futuro economico migliore. Ma non è il caso del paganese Pasquale Gerardo Ferraioli, classe 91, il quale da sempre ha lavorato nel campo della ristorazione. Ferraioli è un giovane imprenditore, vuole rimanere con tenacia sul suo territorio, questa volta ha scelto di investire in Nocera Inferiore. Commenta Ferraioli: «Ho scelto Nocera inferiore perché ho trovato una cittadina in linea con le mie aspettative sia professionali che personali. Personali perché ho trovato una cittadina in continuo movimento e bisognosa sempre di spunti positivi e propositivi, mi sono rivisto sotto questi aspetti, in questo momento della mia vita ne avevo bisogno. Professionali perché ho scelto di improntare la mia attività in un modo diverso da quello praticato finora, ovvero per la ristorazione. In questo locale cercheremo di far vivere al nostro cliente un’esperienza inaspettata, curando nei minimi dettagli qualità, gusto e presentazione». Pochi giorni fa, il 29 marzo, Ferraioli ha inaugurato il suo locale «Flute lounge bistrot», che si trova nel pieno centro cittadino di Nocera Inferiore. «Il mio locale è un bar, spiega Ferraioli, ma non è il solito bar perché saremo una caffetteria per una colazione rilassante seduti a tavola con un ottimo croissant al burro, accompagnato da un caffè servito in maniera non scontata, saremo aperti a pranzo per offrire dei pasti veloci ma gustosi come le pinse, i sandwich, antipasti vari e insalatone. Queste pietanze saranno abbinanti da un calice di vino o una birra artigianale, saremo un luogo di incontro per uno scambio di chiacchiere, sorrisi e tanta cortesia». Ferraioli crede nel lavoro di gruppo, di squadra, «non sarò mai solo, perché sono supportato da una famiglia meravigliosa e amorevole, uno staff formidabile e una compagna meravigliosa, la mia Annalisa, che amo davvero, inoltre mi regalerà la gioia di diventare papà. Senza di loro non sarei nessuno. Grazie a loro la mia mente non si ferma e cercherà di produrre sempre nuove idee e nuove imprese per continuare di accerchiarmi di persone speciali, e per rendere i miei clienti sempre soddisfatti, vero obbiettivo del mio lavoro».