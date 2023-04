“Lo Spezia è una squadra molto simile a noi in diversi aspetti, difendono molto bene e sono in grado di avere transizioni offensive importanti”. Così Paulo Sousa, allenatore della Salernitana ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro i liguri. “Affrontiamo una squadra corta e fisica che intercetta molti passaggi e questo permette loro di ribaltare velocemente l’azione. Credo sarà una partita equilibrata in cui vogliamo ottenere un risultato positivo per continuare la nostra crescita”.