SALERNO – Il club Salernitana “Napoli Granata ‘98” di Ottaviano ha espresso, con un comunicato diffuso ieri, il proprio pensiero in merito alla querelle innescatasi dopo la pubblicazione, da parte della Curva Sud Siberiano, di una nota nella quale si inviatava i tifosi del Napoli presenti a Salerno di evitare l’esposizione di vessilli azzurri per una questione di rispetto nei confronti di Salerno. Questo il comunicato del club Napoli Granata: “L’identità non si esprime con l’imposizione ma con la libertà di esprimere la propria passione. Da sempre abbiamo fatto del nostro motto “RESPECT” il nostro modo di esprimere la nostra passione. Dal comunicato a firma “Curva Sud Siberiano” deduciamo che, noi tifosi della Salernitana che viviamo a Napoli, non avremmo dovuto esporre i nostri vessilli se anche qui, in provincia di Napoli, tutti l’avessero pensata come voi. Per quanto ci sentiamo di rispettare quello che è il pensiero altrui, teniamo a rimarcare con forza che non lo condividiamo. Per quanto si possa amare la nostra Salernitana, mai penseremo di non permettere a qualcuno di esprimere la propria passione. Gli sfottò, il tifo e la goliardia sono il sale del calcio e li condividiamo in pieno, ma senza andare mai oltre. Da Ottaviano, Napoli. Sempre e solo Forza Salernitana”, ha concluso il club Napoli Granata ‘98. Una nota all’insegna della distensione proprio mentre da Napoli, attraverso sedicenti siti web, continuano ad arrivare pensieri in libertà ed accuse gratuite da parte dei soliti avvoltoi pronti ad approfittare di situazioni del genere.