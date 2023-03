Un morto e due feriti sono il bilancio di uno scontro tra una vettura e un’ambulanza lungo l’autostrada A30 Caserta-Salerno. A perdere la vita e’ stato un uomo di 28 anni di Nocera Inferiore, alla guida di una Fiat Panda che ha urtato frontalmente il mezzo di soccorso della Solidarieta’ di Fisciano, nel Salernitano, che pero’ non stava trasportando pazienti. L’incidente e’ avvenuto all’altezza dello svincolo autostradale di Castel San Giorgio. L’autostrada e’ stata per piu’ di due ore interdetta al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti, oltre ai soccorsi sanitari e meccanici, anche le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del sesto Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Gli agenti hanno definito l’area in cui e’ avvenuto lo scontro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.