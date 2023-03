SALERNO – E’ intervenuto sul sito web ufficiale della società granata Stefano Colantuono (nella foto di Gambardella), responsabile del settore giovanile della Salernitana, per motivare l’esonero di Luca Fusco e la conseguente nomina ad allenatore della Primavera 2 di Rodolfo Vanoli: «Vorrei innanzitutto salutare e rivolgere un abbraccio a Luca Fusco, che ha lavorato molto bene ma che ha pagato la mancanza di risultati. Serviva uno scossone perchè ci siamo trovati al penultimo posto in classifica a pari punti con un’altra squadra con il pericolo di dover disputare lo spareggio per non retrocedere. E’ stata una scelta che ci ha infastidito e rattristato ma necessaria per dare una scossa. Abbiamo scelto un profilo esperto come Vanoli, speriamo che la squadra sia in grado di seguirlo e di rimediare a questa situazione, anche perchè abbiamo allestito un organico competitivo all’altezza di conseguire l’obiettivo». Si è poi presentato Vanoli: «Ho buone sensazioni, la chiamata è stata inattesa e mi dispiace molto per Fusco visto che prima di essere allenatori siamo esseri umani. Ora dobbiamo solo pensare a ricompattarci ed a ripartire con entusiasmo. Sono qui per trasmettere ai ragazzi la mia filosofia e sono sicuro che riusciremo ad ottenere risultati importanti ed a conseguire l’obiettivo prefissato dalla società».