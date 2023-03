Enzo Sica

Colori granata e colori biancorossi a braccetto in questo protocollo d’intesa firmato ieri sera nella sede storica del sodalizio di via Porto. Un evento eccezionale che la società Salernitana e il Circolo Canottieri Irno hanno siglato con un unico intento: quello di dare voce unicamente alla formazione e alla diffusione della cultura e della pratica sportiva che vede il circolo Canottieri, molto attivo nei progetti di sport e salute in collaborazione con club (rotary) e associazioni cittadine (noi donne soprattutto e Angela Serra) dove l’esercizio sportivo diventa una modalità per curare anche patologie gravi. Ed è con questo spirito che i due sodalizi sportivi intendono collaborare per l’organizzazione e la gestione comune di iniziative e di eventi finalizzati alla diffusione dei valori dello sport e della sua pratica e svolgere, nel contempo attività condivise di formazione e di sostegno.

La presenza di Maurizio Milan amministratore delegato della Salernitana, dei responsabili delle Comunicazioni, Mara Andria e GIanluca Lambiase, del presidente del Circolo Canottieri Gianni Ricco, del vice presidente Pietro De Luca, del responsabile della comunicazione Luca Iovine, dei soci del sodalizio di via Porto, ha reso particolarmente intensa la storica serata alla luce del fatto che anche la Salernitana è impegnata in attività sociali con particolare riguardo alla formazione e alla diffusione della cultura e della pratica sportiva. L’amministratore delegato Milan lo ha evidenziato proprio ad inizio manifestazione portando i saluti del presidente granata..Questo protocollo di intesa ha un grande valore. Come Salernitana vogliamo ringraziare il presidente Ricco che ci permette di legarci ad una istituzione di Salerno ed è perfettamente in linea con gli obiettivi della nostra società. Vogliamo avvicinarci sempre più al tessuto collettivo della città e mettere insieme i valori della salute e dello sport>. Parole certamente pregnanti quelle di Milan cui è seguito il saluto del padrone di casa, il presidente Ricco. <E’ una serata storica questa per il Circolo Canottieri Irno perchè con questo evento importante che arriva dall’idea anche dei nostri consiglieri vogliamo favorire lo sviluppo dello sport nella nostra città. Lo sport è un volano sociale, noi vogliamo rendere possibile a tutti di praticare l’attività sportiva. E c’è da dire che la nuova società sportiva US Salernitana che fa capo al presidente Danilo Iervolino ha dato grande impulso al settore giovanile e noi speriamo di attuare insieme progetti per avvicinare sempre di più i giovani all’attività sportiva. Accordo fondamentale per il circolo che da sempre vuole tramandare la ricerca storica della Salernitana. Dobbiamo penetrare il tessuto sociale, il calcio lo fa da sè e dal canto nostro attraverso questo protocollo d’intesa possiamo essere ancora più aperti verso la città. Dobbiamo anche uscire all’esterno ed essere un contenitore per la promozione sportiva.

Si è parlato anche della realizzazione dello stadio del Mare con MIlan che

ha dato importanza ad investire nella scuola, uno sforzo che già sta affrontando il circolo Canottieri Irno per realizzare nuove infrastrutture per i salernitani affinchè possano praticare sport del mare in una città marina come Salerno.

Insomma una serata intensa per questa firma alla presenza anche della campionessa del mondo di canottaggio Marta Piccininno,di Alessio Montefusco altro nome importante nel firmamento del circolo, di tanti giovani atleti della gloriosa società di canottaggio che ha dato sempre lustro alla città e di tantissimi soci che non hanno voluto disertare questo storico appuntamento.