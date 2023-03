La Ministra dell’Università e della Ricerca Scientifica, Anna Maria Bernini, con Ordinanza del 2 dicembre, ha indetto le votazioni dal 29 marzo al 5 aprile 2023 per eleggere i nuovi rappresentanti dei docenti, ricercatori e personale tecnico amministrativo. La Cisl Università Nazionale “scende in campo” con un proprio candidato per la componente tecnica amministrativa, sostenendo la candidatura di Livio Orsini, Segretario Generale della Cisl Università di Roma e dipendente dell’Università “La Sapienza”. Per la componente tecnica amministrativa saranno chiamati al voto 48.850 dipendenti di tutte le Università italiane, comprese le Università Telematiche. Parteciperanno al voto anche i dipendenti dell’Università degli Studi di Salerno e di tutta la Campania. A Salerno, dunque, saranno chiamati al voto 649 elettori, 2272 alla Federico II di Napoli, 1306 alla Vanvitelli-Campania, 171 all’Orientale di Napoli, 203 alla Parthenope di Napoli e 141 all’Università degli Studi del Sannio – Benevento. Voteranno anche i dipendenti delle telematiche, Pegaso, Giustino Fortunato e di tutte le altre Università che hanno sede nella provincia di Salerno e in tutta la Campania. È da settimane che tutta la dirigenza nazionale, regionale e territoriale della Cisl, sta lavorando e incontrando centinaia di lavoratori per sostenere la candidatura di Livio Orsini, spiegando le ragioni per cui è importante avere la presenza di un dirigente della nostra organizzazione all’interno del Consiglio Nazionale dell’Università, soprattutto in vista di una possibile revisione della legge 240/2010 (Riforma Gelmini) per il comparto Università. «Bisogna assolutamente procedere ad una revisione delle attuali norme che disciplinano le Università italiane, affinché esse siano più rispondenti alle nuove esigenze del Paese, ai nuovi modelli di organizzazione della Pubblica Amministrazione e ai cambiamenti indotti dalla digitalizzazione, tematiche politiche su cui il Cun sarà chiamato ad esprimersi – ha dichiarato il segretario nazionale della Cisl Università, Pasquale Passamano – Inoltre, è obiettivo della Cisl Università portare avanti la proposta del doppio mandato per la carica di Rettore dell’Università, in quanto l’esperienza del mandato unico di sei anni ha mostrato di non essere assolutamente funzionale alla crescita del Sistema Universitario italiano. È opportuno, in più, riprendere immediatamente un confronto all’interno del Cun, e con la Ministra Bernini, per fortificare la presenza del Personale tecnico-amministrativo negli Organi Accademici di governo degli Atenei, al fine di garantire una maggiore partecipazione all’elezione del Rettore. Infine, è indispensabile che il Cun assuma un ruolo importante a tutela dei policlinici Universitari e del personale ivi operante rispetto alla deriva imposta dal potere regionale. Su questi, ed altri temi, stiamo portando avanti la campagna elettorale del nostro candidato Livio Orsini, certi di un risultato positivo grazie al lavoro di tutta la dirigenza Cisl in tutti gli Atenei italiani». Le elezioni si svolgeranno online e per esercitare il diritto di voto è necessario essere in possesso dello Spid.