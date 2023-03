di Erika Noschese

La segreteria provinciale di Azione, dopo aver inutilmente e più volte sollecitato il dottor Corrado Scarlato a chiarire alcuni aspetti personali ritenuti dirimenti ai fini della sua candidatura, dopo aver, inoltre, verificato l’impossibilità di un più ampio componimento dell’area liberal democratica e riformista con una scelta che vedesse impegnati i soggetti civici già in campo e i partiti alternativi al Centrodestra con esclusione dei 5stelle, senza passare attraverso primarie che non si ritengono strumento utile e attendibile per la scelta del candidato sindaco, non sosterrà la candidatura del dottor Corrado Scarlato. Ad annunciarlo il coordinatore provinciale Gigi Casciello, anticipando che Azione «valuterà quindi la praticabilità di altra modalità di partecipazione alle prossime elezioni amministrative di maggio nella convinzione che mai come ora a Scafati siano indispensabili decisioni che escludano conflitti d’interesse e qualsiasi nebulosità nella scelta dei candidati a Sindaco e del Consiglio comunale per scongiurare il ritorno a un passato che ha portato prima al commissariamento, poi all’immobilismo e di nuovo al commissariamento del Comune di Scafati».

Azione ha annunciato l’impossibilità di sostenere Scarlato alle prossime elezioni. Cosa è successo?

«Venuti a conoscenza di un problema di incompatibilità di Corrado Scarlato alla carica di sindaco per alcune sue attività imprenditoriali nell’ambito dei rifiuti e di un contenzioso in atto con il Comune di Scafati abbiamo chiesto da settimane come segreteria provinciale di Azione che ci venisse rappresentata l’inconsistenza dell’’incompatibilità. Non abbiamo ottenuto risposta se non rassicurazioni verbali e vaghe che riteniamo insoddisfacenti.

E certo Scafati non può permettersi di vedere eletto un sindaco con irrisolti e fugati conflitti d’interesse».

Ci sono due candidati di stampo centrodestra e due di centrosinistra, avete già avviato un confronto con loro?

«Da domani faremo le nostre valutazioni. Avevamo innanzitutto il dovere di chiarire la nostra posizione su Scarlato soprattutto per rispetto nei confronti degli amici che ci avevano proposto di sostenerne la candidatura come Azione».

Pasquale Aliberti torna in campo dopo dieci anni, crede sia possibile avviare un confronto?

«Non ci sono le condizioni per un confronto con Pasquale Aliberti al quale auguro di risolvere i problemi giudiziari ma non consideriamo opportuna la sua candidatura e sicuramente incompatibile con l’idea che abbiamo della politica».

Il Pd gioca la carta Michele Grimaldi, potrebbe essere un nome spendibile?

«Abbiamo già detto al Pd e allo stesso Michele Grimaldi che la sua candidatura non riteniamo corrisponda al profilo politico di cui necessita il Comune di Scafati in questo momento di grande difficoltà dopo due commissariamenti in così breve tempo».

Rispetto alla candidatura di Cristoro Salvati, qual è la sua posizione?

«Cristoforo Salvati è stato sfiduciato dalla sua stessa maggioranza e la metà basterebbe come valutazione. Il giudizio sulla sua esperienza da sindaco è tra l’altro assolutamente negativo a prescindere dalla sua appartenenza politica, per noi non condivisibile, a Fratelli d’Italia».